A Coca-Cola beszerzési igazgatójának Linkedin-bejegyzése szerint a bérelt hajók több mint 60 ezer tonna áru szállítására alkalmasak.

Amikor a jelenlegi áruszállítási válság miatt nem tudunk konténert vagy helyet szerezni egy szállítóhajón, akkor ezeken kívüli megoldásban kell gondolkoznunk

- írja Alan Smith.

A Coca-Cola olyan zsákokban fog alapvető termelési eszközöket szállíttatni amikben jellemzően szenet vagy gabonát szoktak. Ráadásul a hajókat igyekeznek nem a zsúfolt kikötőkbe szállíttatni, ahol úgyis probléma a hajók fogadása.

A zsákos szállításnak azonban vannak kritikusai is, akik szerint az amerikai kikötők nincsenek arra felkészülve, hogy zsákokat pakoljanak teherautókra vagy vonatokra, ez pedig tovább növelheti a zsúfoltságot. A Coca-Cola ezekre a felvetésekre nem reagált, ahogy arra sem, hogy meddig tervezik használni az ömlesztettáru-szállító hajókat - olvasható a portálon.

Bajban a német kikötők is

A Handelsblatt nemrég arról irt, hogy Európában az észak-német kikötők túlterheltsége okoz komoly problémákat, de nem csak ott, hanem a hollandiai Rotterdamban és a belgiumi Antwerpenben is ragadtak konténerek. a probléma olyan komoly, hogy az északi-tengeri kikötők és a szárazföld közötti szállítási gondok már a karácsonyi szezont is veszélyeztetik, amelynek elvileg meg kellene mentenie az amúgy is nehéz helyzetben lévő kiskereskedelmi szektort.

A mostani gondok végső soron a Szuezi-csatornában történt balesetre és a kínai lezárásokra vezethetők vissza, annak dominószerű hatásaként. A kereskedelmi hajózási útvonalak ismételt megnyitásával ugyanis olyan mennyiségű áru zúdult ezekre az európai kikötőkre, amelyet kapacitási és szervezési problémák miatt nem tudtak feldolgozni. Nem csak a kikötők, de az azokat a szárazfölddel összekötő logisztikai hálózatok túlterheltsége is nehezítheti a helyzetet. Folyami teherhajókból, kamionokból, tehervonatokból is hiány van.