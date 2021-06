Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy keresztfertőzés alakulhatott ki az orosz Szputnyik V koronavírus-oltás gyártásában részt vevő egyik üzemben, továbbá nem találták kellően hatékonynak a sterilizálás ellenőrzését - adta hírül a Moscow Times a WHO előzetes jelentésében foglaltakat.

Az ENSZ egészségügyi intézménye hat szabálytalanságról tesz említést az Ufa városában lévő Pharmstandard üzemében.

Ez az egyike annak a négy cégnek, amelyben a WHO ellenőrei vizsgálták a Szputnyik V gyártási folyamatát. Ez része annak az eljárásnak, amelyben a WHO eldönti, engedélyezi-e a készítmény alkalmazását tekintettel a rendkívüli járványhelyzetre. Az ellenőrök úgy fogalmaznak, hogy a keresztfertőzés kockázatának elkerülésére nem tették meg a megfelelő intézkedéseket, bizonyos szűrések esetén nem volt egyértelmű a sterilitás biztosítása, továbbá az egyes gyártási sorozatok jelölése is pontatlan lehet.

Már tudtak róla

A Pharmstandard állítása szerint a WHO semmi olyat nem talált, amiről ne tudtak volna, igaz, a vállalat weboldalán hat helyett csak négy megállapítást említenek. A vállalat szerint technikai problémákról volt szó, amelyeket már megoldottak. Azt is megjegyezték, hogy az érintett üzemben csak a készítmény fiolákba töltését végzik, magát a vakcinát máshol gyártják, és a WHO az oltással kapcsolatban nem fogalmazott meg kifogásokat.

Az EMA-engedélyre is gyúrnak

Oroszország jelenleg igyekszik megszerezni a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hozzájárulását is a Szputnyik V alkalmazásához. Az engedélyezési eljárás része mindkét intézménynél a gyártóhelyek ellenőrzése. Az EMA emellett vizsgálja a készítmény fejlesztésének és klinikai tesztelésének etikai oldalát is (például állítólag katonákat köteleztek az utóbbiban való részvételre).

Végül megszólalt az ügyben a Kreml is. Dmitrij Peszkov kormányszóvivő szerint a Pharmstandard már rendezte a WHO vizsgálatában felmerült problémákat választ adva a szervezet aggodalmaira. A cég meghívta a WHO szakértői egy második ellenőrzésre az ügyben érintett üzembe.