Joe Biden elnök lényegében megajándékozta Amerika minden nagyvállalatát azzal, hogy arra kényszerítette őket, hogy kötelezővé tegyék a védőoltásokat a dolgozóiknak, vagy szigorúan teszteljék alkalmazottaikat a Covidra. A cégek eddig két párhuzamos járványvalósággal harcoltak: a vállalatok kétségbeesetten próbálnának visszatérni a szokásos üzletmenethez, és a vakcinák kötelezővé tétele az egyik legjobb módja annak, hogy ezt elérjék. A munkaerőhiány azonban megkötötte a kezüket, mivel a vállalkozások attól tartottak, hogy az oltás beadására kényszerített emberek egy része felmondana. Így viszont levették róluk a felelősséget, ezért lényegében ujjonganak örömükben - írja a CNN.

Ráadásul a szövetségi kormány elvárja, hogy keményen fellépjenek a dolgozóikkal szemben. Ha a nagyvállalatok üzletet akarnak kötni Amerikában, akkor segíteniük kell a Covid terjedésének megállításában. Ezzel a világ Walmartjai például fegyvert kaptak a kezükbe: a dolgozóknak be kell oltatniuk magukat vagy gyakran tesztelniük kell magukat, és a vállalatoknak nem kell attól tartaniuk, hogy elveszítik őket a riválisok miatt. Ez azért is fontos a számukra, már munkaerőhiány van, de így a munkavállalók egyik nagy riválishoz sem tudnak átmenni, mivel ott is elvárják tőlük az oltást.

"Bár sok vállalat bíróságon fogja megtámadni a tervet, sokan mások valószínűleg megkönnyebbülten sóhajtanak majd fel" - mondta John Challenger, a Challenger Gray & Christmas outplacement-szolgáltató cég vezérigazgatója. "A világjárvány idején a vállalatok számára az egyik legnagyobb probléma - a sok közül - a helyi, állami és szövetségi ügynökségek folyamatosan változó és néha egymásnak ellentmondó utasításai miatt" - magyarázta a CNN-nek.

A vállalati Amerika üdvözölte Biden előírását - leginkább a Business Roundtable, a Joshua Bolten, George W. Bush elnök korábbi kabinetfőnöke által vezetett, nagy amerikai vállalatokat tömörítő befolyásos csoportja. "Az Amerika üzleti vezetői tudják, hogy a vakcinázás és a tesztelés mennyire kritikus fontosságú a világjárvány legyőzésében" - írták a bejelentésre reagálva.

Bár a Gyártók Országos Szövetsége azt mondta, reméli, hogy a rendelet nem fogja megzavarni a működésüket, az üzleti csoport nagyrészt üdvözölte Biden új szabályát.

"Az összes jogosult amerikai beoltása mindenekelőtt a kórházi kezelések számát csökkenti és életeket ment" - mondta Jay Timmons, a Gyártók Országos Szövetségének vezérigazgatója egy nyilatkozatban. "De ez egyúttal gazdasági kényszer is, mivel a fellendülésünk és az életminőségünk attól függ, hogy képesek vagyunk-e véget vetni ennek a világjárványnak" - tették hozzá.

Még az amerikai kereskedelmi kamara, a Bidenhez hasonló demokraták gyakori ellensége is azt mondta, hogy azon fog dolgozni, hogy tagjait arra ösztönözze, hogy csatlakozzanak az új szabályhoz, "annak biztosítása érdekében, hogy a munkáltatók rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal, útmutatással és rugalmassággal ahhoz, hogy biztosítsák alkalmazottaik és ügyfeleik biztonságát, és megfeleljenek a közegészségügyi követelményeknek".

Bár sok vállalat megkövetelte alkalmazottai egy részének beoltását, csak kevesen biztosították a lehetőséget is erre. Például a McDonalds és a Disney már megköveteli az immunizáltságot az alkalmazottaitól. Egyre több álláshirdetésben is szerepel ez az elvárás.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont egyelőre arról beszélt, hogy az oltás a leghatásosabb megoldás a járvánnyal szemben, azt is jelezte, hogy egyelőre nem vezet be ilyen előírást a magyar kormány. Bár már itthon is vannak olyan területek, ahol ezt elvárják: az egészségügyben már kötelező az oltások felvétele.