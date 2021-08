A Flixbus 2020 nyarán indította el szolgáltatását a balti államokban, most pedig tovább terjeszkedik keleti irányba. A vállalat oroszországi piacra lépésének első szakaszában nemzetközi összeköttetéseket indít. Az első útvonal Szentpétervárt, Velikij Novgordot és Tallint köti össze, szeptember 3-tól válik elérhetővé az utasoknak. Július közepén már egy belföldi útvonalat is tesztelt a Flixbus Oroszországban, ami most szintén az ajánlat részévé válik - közölte a vállalat.

A mobilitási cég 2021-ben egy újabb kontinensen, Dél-Amerikában is piacra lépést tervez, zöld üzleti modelljét a világ egyik legnagyobb buszpiacára viszi. A Flixbus lehet az egyik első olyan globális szereplő, amelyik Brazíliában egyszerű, megfizethető és kényelmes buszos szolgáltatást nyújt majd az ország buszpiacának megnyitását követően. A vállalat először a legnagyobb városok - például Rio de Janeiro és Sao Paulo - összekötését tervezi, ezután pedig szeretne tovább terjeszkedni és országszerte elérhető hálózatot létrehozni.

2021 júniusában a Flixbus anyacége, a FlixMobility bejelentette frissen lezárt befektetési körét, aminek keretében több mint 650 millió dollárt szerzett. Ezt az összeget a cég a Flixbus és FlixTrain meglévő és új piacokon történő terjeszkedésére fordítja majd, egy jelentős rész a globális növekedést hivatott támogatni.

QP | Quality Placement