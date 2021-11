A startup egyetlen esztendő alatt megtriplázta a forgalmát, ezért az idén várhatóan 2 millió eurós bevétellel záró startupnak 2,5 millió eurós tőkeinjekciót szavazott meg a Lead Ventures kockázati tőkebefektető, a Mol Nyrt. és az Eximbank Zrt. által életre hívott tőkealapot kezelő befektetőcég. A tőke segítségével a fintech cég Kelet-Közép-Európa további piacain is megvetheti a lábát – közölte a vállalat.

Az egyszerű, azonnali online fizetési szolgáltatások iránti keresletet is felpörgette az e-kereskedelem. Az újgenerációs lehetőségek között is kirívóan magas növekedést produkál az úgynevezett Buy Now, Pay Later (BNPL) megoldás. Bár a neve alapján egyszerű részletfizetésnek vagy hitelnek gondolnánk, a BNPL lényegesen rugalmasabb ezeknél: a visszafizetés a hagyományos hitelekre jellemző havi ciklusnál hosszabb időre oszlik el.

A kifejezetten az online vásárlók részletfizetési igényeit kielégítő konstrukciónak 2020-ban 400 milliárd eurót meghaladó globális forgalma volt, ami a szakértői becslések szerint 2025-re megduplázódhat. Az európai piacon legismertebb BNPL szereplőnek számító svéd Klarna megoldását például több mint negyedmillió e-kereskedő integrálta már rendszerébe, nem véletlenül: a BNPL bevezetését követően egyes kereskedők számottevő növekedést észleltek a konverziós rátában.

A vásárlók ritkábban hagyták a kiválasztott termékeiket a kosárban, hajlandóbbak voltak befejezni vásárlásaikat, amikor azonnal megkaphatták a kiválasztott terméket, ahelyett, hogy egy nagy összegű kiadást későbbre ütemeztek volna. A kereskedők ráadásul az átlagos rendelési érték 30 százalékos bővüléséről is beszámoltak.

A Leanpay nem azonos a klasszikus BNPL szolgáltatókkal, amilyen például a Klarna. Míg a svéd piaci szereplő főként a divatcikkekre összpontosít, 150 euró körüli átlagos kosárértékkel, addig a Leanpay-nél átlagosan háromszor nagyobb érték jön össze főként szórakoztatóelektronikai cikkekből, lakásfelszerelésekből, bútorokból és sportfelszerelésekből.

A másik, piaci lépéselőnyt jelentő különbség a Leanpay kelet-közép-európai fókusza: ez a globális szereplők által szinte érintetlen, jelenleg jóformán csak tradicionális szereplők kínálnak digitális áruhitelt ezen országokban.