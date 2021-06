A South China Morning Post című hongkongi lap továbbá internetes kiadásában szerdán arról írt, hogy a Next Digital egy egyelőre meg nem nevezett félnek eladja tajvani kiadói részlegét, az Amazing Sino Internationalt. Az adásvételről szóló megállapodást várhatóan július végéig írják majd alá - idézi az MTI.

A 26 éve működő, bulvárhíreket és politikai kommentárokat megjelentető lap a múlt szerdán szűnt meg, miután a hongkongi rendőrség nemzetbiztonságért felelős egysége június 17-én nagyszabású, meglepetésszerű akció keretében a lap öt vezető munkatársát vette őrizetbe. Ugyanaznap a hatóságok a laphoz kötődő három cég 18 millió hongkongi dollárt (680 millió forint) kitevő vagyonát is befagyasztották, valamint házkutatást tartottak az őrizetbe vettek otthonaiban és a lap székházában. A székház átkutatására több mint kétszáz rendőrt delegáltak, akik hat óránál tovább vizsgálták át az irodákat és lefoglaltak több mint 40 digitális eszközt, a többi közt számítógépeket és merevlemezeket. Azóta a lap két vezércikkíróját is őrizetbe vették. Az érintettek mindegyikét külföldi erőkkel folytatott összeesküvéssel gyanúsítják az Apple Daily nyomtatott illetve internetes kiadásban is megjelent egyes cikkek tartalmára hivatkozva.

Jimmy Lai-t, az Apple Daily alapítóját még tavaly augusztusban vették őrizetbe a laphoz kötődő, kilenc másik emberrel - köztük Lai fiával - együtt a nemzetbiztonsági törvény megszegése, valamint csalás gyanújával. Lai jelenleg börtönbüntetését tölti 2019-es, valamint tavalyi, engedély nélküli gyülekezéseken betöltött szerepei miatt.

Az Apple Daily megszűnése aggodalmat keltett a hongkongi sajtószabadság helyzetét illetően. Joe Biden amerikai elnök a lap tevékenységének felfüggesztéséről úgy vélekedett, hogy Peking a független sajtó elnyomására használja hatalmát, és elhallgattatja az eltérő véleményeket.