A környezetvédelmi előírásaik mentén mérkőztek meg egymással Nagy-Britanniában a boltok: a felmérés szerint pedig a brit piacon a Lidl és a Waitrose lett a leginkább környezetbarát élelmiszerboltlánc.

A Which, fogyasztóvédelmi magazin a műanyag- és élelmiszer-hulladékra – ezt jelölték meg a vásárlók a legnagyobb problémának –, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó előírásokat vizsgálta a boltoknál. Utóbbit egyébként a környezetvédelemmel foglalkozó szakértők jelölték meg, mint a legnagyobb környezeti veszélyt jelentő kérdést – írja a Guardian brit lap.

Mi lett a végeredmény?

A felmérés szerint a Lidl az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása terén a konkurencia felett teljesített, azonban az élelmiszer-pazarlásban alulmaradt, bár ennek az oka, hogy több friss élelmiszer van az üzletekben, mint sok más hasonló üzletben.

A második helyen végzett a Waitrose más láncokhoz képest szigorúbb politikát folytat a műanyag- és élelmiszer-hulladékkal szemben, és jó pontszámot kapott az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében. Azonban például a Marks & Spencerről kiderült, hogy más élelmiszerboltokhoz képest sok műanyagot használ. A Tesco az összesítésben az ötödik helyen végzett.

A rangsort összeállító Which magazin arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlók egyre inkább igyekeznek zölden intézni a bevásárlást is. A boltláncok pedig reagálnak a piaci igényekre, elvárásaira, így ha a vásárlók környezetbarát döntéseket hoznak és megkövetelik a fenntartható verziókat, akkor ez befolyásolhatja a cégeket is.