A Lengyelországban működő legnagyobb kereskedelmi lánc, a portugál Biedronka már 240 üzletében kezdett postai szolgáltatások működtetésébe azzal a céllal, hogy vasárnap is nyitva tarthassa üzleteit - derül ki a Business Insider Polska cikkéből. A hét végi zárva tartásról szóló törvény ugyanis kivételt tesz azokkal a boltokkal, amelyek postát is üzemeltetnek.

A Biedronka nem az első nagy kereskedelmi lánc, amely él a kiskapu nyújtotta lehetőséggel, ugyanezt tette a Kaufland és a Zabka. A lengyel Posta készséges partner ebben.

A Biedronka áruházai a nagy forgalmú helyeken tartanak vasárnap is nyitva, például a turistacélpontok közelében lévő boltjai. A vevők örülnek, mert például az online-vásárolt, de visszaküldendő árukat vasárnap szokták feladni.

Ugyanakkor a Biedronka dolgozói nagy ellenállást mutatnak a vasárnapi nyitva tartással szemben. Aláírásgyűjtésbe kezdtek egy petícióhoz, amely azt kéri a Szejmtől, hogy csukják be a törvényben a postai szolgáltatás kínálta kiskaput. Hírek szerint már dolgoznak is ezen. A dolgozók egyebek mellett azzal érvelnek, hogy sok alkalmazottjuk egyedülálló anya, akinek nehézséget okoz a gyerekfelügyelet megszervezése. Vasárnap ez még nehezebb és drágább is.