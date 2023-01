A világ nagy befektetési bankjai 2021-ben és 2022 elején fellendültek, mivel a vállalatok a koronavírus okozta korlátozások után nagyszámú fúzióba és felvásárlásba kezdtek. Utóbbiak száma azonban jelentősen visszaesett, mivel a kamatlábak emelkedtek, a cégek értékelése pedig zuhant - számolt be róla a Guardian.

A Goldman Sachs a fellendülés idején gyorsabban terjeszkedett, mint riválisai, és nem is kellett sok dolgozóját elbocsátani. A vezérigazgató, David Solomon a múlt hónap végén azt mondta a munkatársaknak, hogy a leépítésekre azért van szükség, hogy „átvészeljék az emelkedő kamatlábak okozta ellenszelet”. A leépítések várhatóan a befektetési banki részlegre koncentrálódnak, ahol a díjbevételek csökkentek, valamint a fogyasztói üzletágra, ahol a bank visszafogta az alulteljesítő Marcus márkával kapcsolatos ambícióit.

A 3200 munkahely megszűnése a bank 49 000 fős globális létszámának mintegy 7 százalékát jelentené. A Bloomberg News, amely elsőként számolt be a tervezett létszámleépítés mértékéről, azt írta, hogy a bank folytatja a felvételt a junior szinteken. A Goldman Sachs a hírek szerint akár 4000 munkahely megszüntetését tervezi, és a bónuszok 40 százalékos csökkentését is fontolgatja.

A bank várhatóan 2009 óta a második legjobb éves nyereségéről számol be, de a befektetők aggódnak amiatt, hogy a bank részvényeivel a riválisokhoz, például a Morgan Stanley-hez képest árengedménnyel kereskednek. Solomon februárban külön befektetői napot tart, hogy ismertesse azt az átszervezési tervet, amely reményei szerint javítani fogja a bank teljesítményét.

