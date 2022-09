Szigorításra kényszerül a Lidl

Jövő hétfőtől Németországban is fizetni kell az elektromosautó-töltők használatáért nem csak a Lidl, de testvérüzlete a Kaufland parkolóiban is. A közelmúltban Szlovákiában és Csehországban is úgy döntött a Lidl, hogy fizetőssé teszi az eddig vevőcsalogatónak szánt ingyenes szolgáltatást - írja a Villanyautósok.hu.