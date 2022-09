Romániában szeptember 1-től az áruházláncoknak szolgáltatott energiára nincs árplafon, ami hatalmas költségnövekedést jelent - írja a Maszol. A jelenleg 22 óráig nyitva tartó Lidl áruházak rövidesen 21 órakor, sőt, meglehet, hogy már 20 órakor bezárnak írja a romániai sajtó piaci információkra hivatkozva.

Az áruház nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést. A korábbi záróra lehetősége felmerült a kiskereskedelmi nagyvállalatokat tömörítő szakmai szervezet, az AMRCR megbeszélésein is, azonban a vélemények eltérőek, nem minden cég támogatja az ötletet. Ugyanakkor egy áruházlánc egymaga is hozhat ilyen döntést, nincs szüksége hozzá az AMRCR jóváhagyására.

Túl magas költségek



Egyes kiskereskedők azért gondolkodnak korábbi zárórában, mivel a szeptember 1-től érvényes energetikai szabályozás értelmében rájuk már nem vonatkozik az árplafon, piaci áron kapják az energiát, ami brutális költségnövekedést jelent. Érthető módon ez nem tetszik az érintett vállalatoknak, amelyek remélték, hogy rájuk is kiterjed majd az élelmiszeripar számára biztosított ártámogatás.

Az élelmiszeripari termékek forgalmazását nem lehet kizárni sem közvetlenül, szabályozás, sem pedig közvetve, értelmezés révén az élelmiszeriparból – amelynek a romániai jogrendben nincs egyértelmű meghatározása – mivel biztosítja a lakossági ellátási lánc folyamatos és optimális működését – olvasható az AMRCR állásfoglalásában.