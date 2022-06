A német légitársaság június 21-től 25 eurót, vagyis 9900 forintot kér azoktól az utasoktól, akik maguk szeretnék kiválasztani hova ülnek a repülőgépen. A jelenlegi szabály szerint az üléseket az online check-in során, 23 órával a járat indulása előtt ingyenesen meg lehet változtatni. Ennek lesz vége hamarosan.

Ez a díj ugyan nem ismeretlen a légi utasok körében, hiszen a Ryanair vagy más fapadosok már régóta pénzt kérnek az ülésmódosításért azok a díjak azonban jellemzően alacsonyabbak. A Ryanair 3 eurót kér a módosításért és 14 eurót a nagyobb lábtérért. A 25 dollár igen borsos egy rövidtávú úton, ahol annyira nem lényeges, hogy hol ül az ember.

A portál szerint napról napra csökkennek a különbségek a fapados és a teljes körű szolgáltatást nyújtó légitársaságok között. A Lufthansa legnagyobb rövid távú előnye most is az, hogy Európa legnagyobb repülőtereiről repül be és ki, amelyek általában jobb összeköttetést és kényelmet kínálnak. Bár a törzsutas- és státuszmérföldek is hasznosak lehetnek.

A Lufthansa kiemeli, hogy egy 8 kg-os kézipoggyászt és harapnivalót is tartalmaz a viteldíj, ez két olyan tényező, ami a fapadosokon nincs.

A hosszú távú járatok persze teljesen mások, hiszen ott megérheti a kétszer 25 euró azért, hogy ne kelljen például valakit folyton felállítani, ha mosdóba mennénk.

Bár a légicég nem hangsúlyozza, az emelés célja nyilvánvalóan a bevétel növelése. Az utasok pedig vagy jobban megnézik, mivel utaznak, vagy marad a középső szék.