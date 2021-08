A magyar kormány tavaly összesen 16 863 darab lélegeztetőgépet vásárolt különböző szereplőktől. A beszerzést több szempontból is bírálták, részben azért, mert maga a kormány is úgy számolt, hogy a legrosszabb esetben is csak 8000 berendezésre lehet szükség, de azért is, mert sok eszközt drágán vásárolt meg a kormány más országokhoz képest. Később amiatt érkeztek bírálatok, hogy a respirátorok egy részét végül egyáltalán nem használták. A kormány azzal érvelt, hogy a megmenthető emberéletek miatt megérték az eszközök a magasabb árat, de eleve azért voltak azok ilyen magasak, mert a nagy kereslet miatt rá kellett ígérni más országok ajánlataira.

A beszerzésben több cég is részt vett, közülük az egyik legérdekesebb szereplő a maláj GR Technolgies volt, amely saját bevallása szerint sem aktív az egészségügyi eszközbeszerzések piacán, de ettől a cégtől vásároltak 6 258 darab kínai lélegeztetőt. Közben viszont a maláj szerződés volt anyagilag a legrosszabb, az eredeti 73 500 dolláros átlagár helyett (amit még 800 gépre kötöttek), végül 89 500 dolláros átlagáron szállított a cég. A maláj céggel kötött teljes üzlet 559,6 millió dollár, vagyis 178 milliárd forint volt.

Most a 444 arról ír - miután a momentumos Tompos Márton megnézte a cég utóéletét -, hogy a GR Technolgies mögött álló Vinod Sekhar is nyilatkozott az ügyben, valamint ki is használta a nem várt profitot. Elmondta, hogy korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, de mivel vannak érdekeltségei Magyarországon, a külügyminisztériummal is kapcsolatban áll, így megkérték, hogy próbáljon gépeket szerezni. Körbekérdezett, de nagyon magas árat mondtak neki, majd egy szingapúri partnerén keresztül kapott másik ajánlatot, de ez is nagyon drága volt. Jelezte is ezt a kormánynak, amely így is kérte a lélegeztetőket, amire Sekhar úgy reagált, hogy csodálja is, hogy az emberéletet ennyire előtérbe helyezte a magyar kormány.

Vinod Sekhar szerint minden nyíltan ment, ő leszállította a kínai lélegeztetőket a logisztikai nehézségek ellenére. Valóban keresett rajta pénzt, de ez normális, hiszen emberek idejüket és energiájukat szánták az üzletre, amit meg kell fizetni. Tompos viszont most utánanézett, és megtudta, hogy a korábban furcsa ügyekbe keveredő üzletember tavaly májusban vett egy korábban 19,3 millió dollárért gazdát cserélt luxusjachtot és egy Bombardier BD-700-1A10 magánrepülőt, aminek a pontos értékét nehéz megbecsülni.