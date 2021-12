A Deloitte luxusmárkákat felsorakoztató rangsorát továbbra is francia és olasz márkák uralják, de az összes eladás 28 százalékát Franciaország termeli ki. Ez elsősorban a világ legnagyobb luxustermékek gyártójának, az LVMH-nak köszönhető, amely alá olyan márkák tartoznak, mint a Louis Vuitton, a Bulgari, a Loewe és a Hennessy&Co.

Arról korábban lapunk is beszámolt, hogy az LVMH nem okozott meglepetést a harmadik negyedévben. A Louis Vuitton-táskákat a TAG Hauer karórákat és a Dom Pérignon pezsgőmárkát is forgalmazó vállalat ugyanis a világjárvány előtti időszakhoz képest kétszámjegyű növekedést ért el.

Bevételük a tavalyi 10,6 milliárd euróhoz képest már márciusban is majdnem 14 milliárdra duzzadt, és a legfrissebb számok is további bevétel-gyarapodást mutatnak. A harmadik negyedévben ugyanis több mint 15,5 milliárd eurónyi bevételt könyvelhettek el, amely még az elemzői várakozásokat is túlszárnyalta.

Az osztrák Der Standard viszont büszkén ír a Swarovskiról, ugyanis az üvegtermékeket és luxusékszereket gyártó vállalat továbbra is a világ 30 legnagyobb luxuscikk-gyártójának egyike.

Az osztrák vállalat tavaly 1,7 milliárd eurós forgalmával a felsorolt Top 100 vállalat között az 27. helyet foglalta el, és a válság ellenére is csak három hellyel csúszott vissza a 2019-es eredményeihez képest.

A legnagyobb márkák a Deloitte listáján

LVMH - Louis Vuitton, Loewe Kering - Gucci, Saint Laurent, Balenciaga Estée Lauder Companies Compagnie Financiére Richemont - Cartier, Chloé, Montblanc L'Oréal - Lancome, Kiehl's, Biotherm





A világ 100 legnagyobb luxuscikkeit forgalmazó vállalat 2020-ban együttesen 252 milliárd dollár forgalmat bonyolított le, amely 12 százalékos csökkenés 2019-hez képest.