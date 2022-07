A Bavarian Nordic A/S Imvanex himlő elleni vakcinája megkapta az engedélyt a majomhimlő és egy másik, a vaccinia vírus által okozott betegség elleni címkézésre – közölte a dán vakcinagyártó hétfőn a Bloomberg szerint. Az engedély megadása a kanadai és az amerikai hasonló engedélyek után történt. A társaság részvényei közel 10 százalékkal emelkedtek a koppenhágai kereskedésben.

A majomhimlő globális fellángolására reagálva – amely néhány hónap alatt több mint 70 országban mintegy 16 000 embert érintett – a hétvégén a WHO legmagasabb riasztást adta ki a járvány miatt. Az ügynökség vezetője nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a majomhimlő terjedését. Ez az első ilyen döntés a koronavírus óta, és egy hivatalos lépés, amely segít több erőforrást mozgósítani a járvány megfékezésére.

Gyorsan meglett a majomhimlő-vakcina, ami már kész volt

A Bavarian hétfőn közölte, hogy az európai engedélyt, amelynek megszerzése általában hat-kilenc hónapot vesz igénybe, nagyjából egy hónappal azután kapták meg, hogy a vállalat benyújtotta a kérelmet. Az injekciót először 2013-ban engedélyezték a régióban a sima himlő ellen. Tehát az oltóanyag már létezett, hatásmechanizmusa, összetétele, kockázatai ismertek, csak most engedélyezték a majomhimlő ellen is.

A vállalat már több oltóanyag-megrendelést is aláírt olyan országokkal, amelyek a terméket az eredeti himlő mellett már az új majomhimlő-változat ellen is használják. A cég részvényei több mint 150 százalékkal emelkedtek május közepe óta, amikor bejelentették az első ilyen szerződést. A Bavarian többször is megemelte 2022-es pénzügyi előrejelzését, és az egész éves bevételre vonatkozó becslése most több mint kétszerese annak, amit az év elején jósolt.

A WHO szerint az Imvanex nevű készítmény az egyetlen jelenleg rendelkezésre álló vakcina. Peter Verdult, a Citigroup elemzője jegyzetében azt írta, becslése szerint a Bavarian 30 millió adag oltóanyagot előállító kapacitásának legalább 50 százalékát lehet most a majomhimlő elleni szer gyártására használni.