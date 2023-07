A pénzügyi stabilitás veszélyeztetésének elkerülése érdekében korlátozni kell a most megszüntetett Libor-kamatláb négy, dollárban denominált alternatívájának használatát – közölte hétfőn az IOSCO, a tőkepiaci felügyeletek nemzetközi szervezete. Jelentésük szerint egy felülvizsgálat során különböző mértékű sebezhetőséget állapítottak meg négy, meg nem nevezett kamatláb esetében.

Rendszeresen manipulálták

Múlt pénteken tettek közzé utoljára dollárban denominált Libor (London Interbank Offered Rate) árfolyamot – emlékeztet a Reuters. Az egykor a világ legfontosabb kamatlábának nevezett Libort fokozatosan vezették ki, miután több mint egy évtizede kiderült, hogy annak értékét rendszeresen manipulálták a nagyobb bankok.

A Libort ebben az átmeneti időszakban nagyrészt a központi bankok által összeállított kamatlábakkal próbálták helyettesíteni, mint például az amerikai Federal Reserve által számolt Secured Overnight Funding Rate (SOFR). A SOFR alternatívájaként számos úgynevezett hitelérzékeny kamatlábat (CSR) és határidős SOFR-kamatlábat kínálnak, ezzel javítva az SOFR számos hiányosságán. A probléma csak az, hogy ezeknek a kamattermékeknek nincs igazán likvid piaci kereskedése. Az SOFR-el szemben megfogalmazott egyik kritika az, hogy azt a repo-ügyletekből számolják vissza. Márpedig ezek hozama piaci stresszek időszakában hajlamos csökkenni, miközben a bankok hitelezési költségei nőnek.

A Libor alternatívái

A szabályozó hatóságok már korábban is figyelmeztettek arra, hogy ezek az alternatívák a piaci stressz időszakaiban sérülékenyek lehetnek, de a hétfői nyilatkozat ennél is tovább megy, és korlátozásokra utal. Az IOSCO szerint az egyes CSR-ekkel is hasonló problémák vannak, azok a banki kereskedelmi papírok és betéti jegyek hozamait követik, ezek piaca azonban nem elég mélyek, szilárdak és megbízhatóak ahhoz, hogy a Libor alternatíváinak bázisul szolgáljanak.

Módosítás hiányában ezek feltétel nélküli használata veszélyeztetheti a piac integritását és a pénzügyi stabilitást Az SOFR határidős kamatlábak szintén nem feleltek meg az IOSCO előírásainak, mivel azok a mély és likvid származékos piac meglétét várják el az adott termék esetében. A felügyeleti hatóságoknak épp ezért meg kell fontolniuk a CSR-ek és a SOFR határidős kamatlábak bizonyos termékeken belüli vagy bizonyos felhasználói csoportok általi használatára vonatkozó engedélyek korlátozását

– mondta az IOSCO.