Február végén indult a fizetős szolgáltatás első üteme Ausztráliában és Új-Zélandon: a két országban a szintén kék színnel jelölt, úgynevezett Meta Verified státuszba kerülnek azok, akik számítógépen havonta 11,99 dollárt, mobilon pedig 14,99 dollárt fizetnek a Facebookon és az Instagramon. Vagyis a Facebook és az Instagram havi díjáért cserébe egyfajta minőségjelzést kapnak a felhasználók, illetve tartalmaik az ígéretek szerint több emberhez jutnak el. Továbbá a Meta azt is kínálja a fizetős felhasználóknak, hogy meglévő fiókjuk eltulajdonítása is nehezebb lesz a jövőben, ahogy probléma esetén az ügyfélszolgálaton is kiemelt támogatásra számíthatnak a Facebooknál és az Instagramnál.