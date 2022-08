Végeláthatatlan márkavédelmi háborúval nézhetnek szembe Oroszországban azok a nyugati vállalatok, amelyek az Ukrajna ellen indított orosz agresszió kezdete óta elhagyták az orosz piacot - írja a Reuters. Az ellenfelek azok a vállalkozások lesznek, amelyek igyekeznek kihasználni az utánuk maradt űrt.

Ennek két módja is lehet: megszervezik a kivont termékek importját vagy helyi gyártású, hasonló termékekkel próbálják elcsábítani a fogyasztókat. A szerzői jogok védelméért felelős orosz hatósághoz, a Roszpatenthoz máris keresetek sokaságát nyújtották be, ám ezek eredményessége több mint kétséges.

Az orosz kormány ugyanis tavasszal elfogadott egy rendeletet, amely megengedi az orosz vállalkozóknak, hogy használják az Oroszországgal szemben barátságtalannak minősített országok cégeinek szabadalmait. Emellett legálissá tették a „párhuzamos importot”, azaz a márkás termékek bevitelét az országba annak ellenére, hogy ezt a márka tulajdonosa megtiltotta forgalmazásukat az orosz piacon.

A Coca-Cola példája

A Coca-Cola mind a kétféle lehetőséggel találkozott már, és egyikben sem sikerült érvényesítenie az igazát. A Pivoindustria LLC annak ellenére értékesíteni tudja az amerikai márka termékeit, hogy a moszkvai kormány nem szerepelteti azokat a „párhuzamos importra” engedélyezett áruk között. Egyszerűen megvásárolja az USA-ban a Costco vagy a Walmart áruházaiban a kólákat és fantákat, majd beviszi Oroszországba. A Coca-Cola először azt próbálta elérni, hogy a határon blokkolják a szállításokat, ám ez nem jött össze. Most a Pivoindustriával pereskedik.

Az amerikai üdítőgyártó emellett egy helyi versenytársával szemben is megismerkedhetett a kudarcos pereskedés keserű ízével. A Csernogolovka úgy döntött Fantola márkanéven próbálja meghódítani fogyasztókat. Ezt még a háború kirobbanása előtt kezdte, és a cég igazgatója azt mondja, hogy többször is pereskedtek – Oroszországon kívül is - a Fantához és a Colához is hasonló elnevezés miatt, és mindannyiszor nyertek. A „fan” végül is számos szóban előfordul, például a fantasztikusban.