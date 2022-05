Május 30-tól az eddigieken túl a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon hétköznap további nyolc, hétvégén hét KISS- járat közlekedik. Hétfőtől a Budapest-Keleti pályaudvarról 4:10-kor, 9:15-kor, 14:15-kor, 19:15-kor, valamint a Szolnokról 7:01-kor, 12:01-kor, és 17:01-kor kigördülő szerelvények lesznek emeletes motorvonatok a hét mindennapján. Ezek mellett hétköznap esténként 19:01-kor is KISS motorvonattal utazhatunk Szolnokról a fővárosba.

Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon pedig hétköznaponként négy újabb járatban közlekednek emeletes szerelvények. A Budapest-Nyugati pályaudvarról 14:03-kor és 17:33-kor, Ceglédről 15:48-kor és Kecskemétről 6:12-kor induló, hétköznap közlekedő vonat KISS. Itt hétvégén, a már megszokottak szerint napi 36 alkalommal jár emeletes vonat. A 40 darabos flottából már 34-et vett át a vasúttársaság.- olvasható a MÁV oldalán.

A Vácra és Szobra munkanapokon két járat kivételével minden vonatot a modern motorvonatból állítanak ki. Hétvégente pedig Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza között egyes sebesvonatokon is találkozhatnak az utasok az emeletes szerelvényekkel.

Emellett május 16-tól az előszezoni menetrend szerint hétvégente és ünnepnapokon is emeletes motorvonat közlekedik már a Balaton déli partján, a Szob és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonatban is. A nyári főszezonban még további balatoni expresszvonatokon is várhatóak a motorvonatok - közölte a MÁV.