Megváltozik a bevásárlás - csak idő kérdése

A kényelem miatt választják a szinte azonnali, 10 perc alatt házhoz szállító szolgáltatásokat a Getir török cég vezetője szerint. A cég egyre több országban van jelen: egy felváráslással Spanyolországban és Olaszországban is elérhető lesz a szolgáltatási köre. A pár perces kiszállításra specializálódó cégek mellett a hagyományos boltok is léptek, a brit Tesco is teszteli a villámgyors kiszállítást.