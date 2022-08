A díjkötelezettség átvállalásával a Mol Nyrt. gyors megoldást nyújtott a problémára: az ukránok ígérete szerint néhány napon belül újraindulhat a kőolajszállítás, amely pár napja a banki oldalon felmerülő technikai akadályok miatt állt le - olvasható a magyar olajcég közleményben.

A gyors intézkedést az ellátási helyzet tette indokolttá: a Barátság kőolajvezeték déli szakaszán keresztül érkezik a kőolaj Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba is, és bár a Molnak Magyarországon több hétre elegendő saját tartaléka van, regionális nagyvállalatként a környező országok ellátásbiztonságáért is felelősséget vállal - derül ki a közleményből.

Kedden derült ki több nap után

Elakadtak a kőolajszállítások a Barátság (Drúzsba) kőolajvezeték déli szárnyán, amely Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot látja el orosz olajjal - adta hírül kedden a Bloomberg. A baljóslatú helyzet augusztus első napjaiban alakult ki, miután gondok adódtak az ukrajnai tranzitdíj kifizetésével - számolt be az orosz Transznyefty PJSC vezetéküzemeltető vállalat.

A hírre kedden tempósan emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára: a londoni Brent több mint egy százalékkal, hordónként 98 dollárra drágult. Az olajpiaci kereskedők ugyanis azonnal átlátták, hogy ha a gázellátás után az olajszállítások is akadozni kezdenek, akkor tovább mélyülhet Európa energiaválsága.

Nyugtatott a Mol

Az utóbbi fél évben többször előfordult, hogy a hónap elején egy-két nap késés volt a Barátság kőolajvezetéken, ez megszokott - mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezetője az ATV esti műsorában. A Molt arról tájékoztatták az orosz és ukrán partnerei, hogy a mostani leállás technikai jellegű probléma miatt következett be. Lenne más megoldás is olajszállításra a Mol szerint: az Adria kőolajvezetéken, tengeri szállítással lehetne venni több orosz olajat.

Általában havi mennyiséget szereznek be, most a harmadik-negyedik napon észlelték, hogy "valami más, mint eddig". Mindig készülnek a váratlanra, ebben a helyzetben ez nem is feltétlenül nevezhető váratlannak, több napra, több hétre elég készletük van jelenleg - mondta Ratatics. A Mol tartaléka a kőolaj esetében három hétre elegendő, ezek a saját készleteik, efölött van még az ország stratégiai készlete, amely még hónapokra elegendő.