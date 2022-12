A Mondelez International Inc. közölte, hogy megállapodott a Trident, a Dentyne és más rágógumi márkák eladásáról a fejlett piacokon 1,35 milliárd dollárért, ami része az élelmiszeripari vállalat azon tervének, hogy a csokoládékra, süteményekre és más snackekre koncentráljon - írja a The Wall Street Journal.

A cég májusban felvázolta azt a stratégiát, amely szerint portfólióját egy alapvető termékcsoportra, köztük csokoládékra, kekszekre és péksüteményekre összpontosítja. Akkor a vállalat vezérigazgatója, Dirk Van de Put azt mondta, hogy a vállalat várhatóan kivonul a nem alapvető kategóriákból, beleértve a vállalat rágógumi üzletágát a fejlett piacokon és a Halls köhögés elleni cukorka üzletágát.

A Mondelez eladja a rágógumi üzletágat az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában. A Trident és a Dentyne mellett olyan márkák tartoznak ide, mint a Chiclets, a Bubbaloo és a Bubblicious. Az eladáshoz tartoznak továbbá a Cachou Lajaunie, Negro és La Vosgienne európai cukorkamárkák, valamint a Rockfordban és a lengyelországi Skarbimierzben található gyártóüzemek. A vállalat közölte, hogy az Egyesült Államokon, Kanadán és Európán kívül továbbra is működtetni fogja rágógumi üzletágát, élén a Stride márkával Kínában.

Az üzlet várhatóan 2023 negyedik negyedévében zárul le, és az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában lévő üzletágra vonatkozik, kivéve Franciaországot, ahol a felek kizárólagos megállapodást kötöttek az üzletág értékesítésére.

