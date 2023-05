A már korábban kilátásba helyezett bírósági kereset szerint a Montanában elfogadott törvény megsérti az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítését, ami a szólás szabadságához való jogot garantálja.

A kínai tulajdonú alkalmazást képviselő ügyvédek érvei között szerepel az is, hogy a jogszabály indoklásában hivatkozott nemzetbiztonsági fenyegetés nem értelmezhető szövetségi állami keretekben, mert a külpolitika és nemzetbiztonság az Egyesült Államokban szövetségi hatáskör, amit a fővárosból, Washingtonból irányítanak.

A bírósági beadványban a kormányzó által múlt héten aláírt törvény megsemmisítését kérik a közösségi médium amerikai jogászai.

A TikTok ezzel egy időben megjelent közleménye úgy fogalmaz, hogy üzleti érdekei és több százezer montanai felhasználója érdekében indították a pert Montana állam, szerintük alkotmányellenes, törvénye miatt.

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő, alig több mint egymilliós lélekszámú Montana republikánus kormányzója, Greg Gianforte múlt szerdán írta alá a TikTokot betiltó jogszabályt. 2024. január 1-től tilos a népszerű videomegosztó alkalmazás letöltése az állam területén, illetve, hogy az vállalkozásként működjön az államban, az applikációt terjesztő platformok pedig napi 10 ezer dolláros (3,5 millió forintos) pénzbírságra számíthatnak mindaddig, amíg el nem távolítják azt a kínálatukból.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx