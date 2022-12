A Morgan Stanley 2006-ban hozott létre pénzügyi csapatot a budapesti irodájában. Több mint 15 év elteltével ma számos olyan terület van a vállalat pénzügyi részlegénél, ahol a globális csapatból Budapesten dolgozik a legtöbb munkatárs, és főszerepet játszanak a projektekben és nagymértékben kiveszik a részüket a felelősségből.

Néhány hete Magyarországon járt Raja Akram, a Morgan Stanley globális helyettes pénzügyi vezetője, aki elmondta, hogy a pénzügy, illetve a pénzügyi vezető (CFO) szerepe hagyományosan a könyvvitelre összpontosult, valamint arra, hogy költségvetési és tervezési oldalról támogassa a szervezet működését. A feladatuk azonban az évek folyamán ennél jóval sokrétűbb tevékenységgé fejlődött: fontos szerepet játszanak például a bankok likviditásának és tőkéjének megőrzésében, a könyvvitel mögött megbúvó adatok alapos elemzésével pedig intuitív betekintést adnak a folyamatok hátterébe a döntéshozóknak.

A vállalat teljes pénzügyi szervezetét mintegy háromezer munkatárs alkotja világszerte.

Van négy globális központjuk;

Budapesten,

Mumbaiban,

Baltimore-ban,

és Glasgowban.

Ezek pedig a New Yorkban és Londonban működő irodák egyfajta kiterjesztéseként működnek - tette hozzá. A budapesti iroda több mint 500 főt foglalkoztat a pénzügyi divízióban, és számos kritikus funkciót lát el, beleértve a globális értékesítési és kereskedelmi csapatokkal való együttműködést – mondta Raja Akram. Többek között jelentéseket készítenek, amelyeket aztán felhasználnak a döntéshozatalhoz, a hatósági jelentésekhez, könyveik ellenőrzéséhez és az erőforrások elosztásához.

A pénzügynek pontos képe van arról, hogy mi történik a cégen belül, de külső kapcsolatoknak köszönhetően a piacra is jó rálátással bírnak.

Igyekszünk előretekintően gondolkodni, és figyelembe venni az aktuális gazdasági körülményeket, amikor döntést hozunk például arról, hogy egy ilyen turbulens környezetben milyen tőkeszint szükséges a sikeres működéshez, vagy hogyan érdemes a kiadásainkat optimálisan elosztani

– tette hozzá a szakember.

És szerepet vállalnak abban is, hogy felvilágosítsák a többi részleget arról, hogy a külső körülmények milyen hatással lesznek a jövőbeni teljesítményükre, hogy ennek megfelelően tudjanak tervezni.

Ezt várják 2023-tól



A jövő évet érintő kilátásokkal kapcsolatban megjegyezte: az általános várakozás az az,

hogy az infláció és az olajárak a világ legtöbb gazdasága számára jövőre is ellenszelet jelentenek majd.

A Morgan Stanley is óvatosan fogalmaz a jövő évet illetően, a tőkebázisok megőrzésére törekszenek, az üzleti modell úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon a bizonytalanságnak. Mint mondta: a vállalat kellően diverzifikált ahhoz, hogy átvészeljen egy ilyen kihívásokkal teli időszakot – és eredményeik a nehéz környezet ellenére jól alakultak.

A nagy kapitalizációjú bankok szerepével kapcsolatban elmondta: már a Covid-járvány viharos időszakában is bizonyították ellenálló képességüket, és most is kritikus szerepet játszanak abban, hogy a tőkepiacok rendezettek, működőképesek és nyitottak maradjanak. A tőke közvetítői vagyunk, összekötjük azokat a szereplőket, akik rendelkeznek tőkével és azokat, akiknek szükségük van rá. Ez a szerep még fontosabbá válik a változékony időkben, amikor szűkösek az erőforrások - tette hozzá Raja Akram.