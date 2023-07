„Javaslok egy szó szerinti farokmérő versenyt” – üzente meg Elon Musk a Twitteren a Meta tulajdonosának, Mark Zuckerbergnek, és hogy még egyértelműbb legyen, egy vonalzó ikont is odarakott – vette észre a 444.hu. Musk mindezt 9 órával azután posztolta, hogy előtte azt írta

A két milliárdos médiatulajdonos között egyre jobban elmérgesedett a viszony. Mark Zuckerberg a múlt héten elindította az ellen-Twittert, a Threadset. Elon Musk a Threads indulására a Twitteren reagált: „Hál isten, ép ésszel irányítják”. Korábban már ketrecharcolni is akartak egymással.

Elon Musk’s lawyers have responded to the challenge by preparing a combination of an NDA & a horse to offer Zuckerberg, “it is the tradition around here whenever Musk desperately tries to show someone his cock.” https://t.co/hm5Y9LDl6g