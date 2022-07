A hordozható napenergia-megoldásokra szakosodott Polar Developments elkészült egy olyan rendszerrel, amely azonnali, akár 6,5 kW energiát is biztosítani képes elektromos autókhoz, háztartásokhoz, hálózati áramellátással nem rendelkező helyekhez. A PolarGreen Tow bemutatására a madridi Next Generation fesztiválon került sor - írta meg a spanyol PV Magazine .

Egyelőre nem a sorozatgyártásra fókuszálnak, hanem felkérésre terveznek meg és gyártanak le valamely probléma megoldására alkalmas modellt, de a PolarGreen Tow esetében igazából már tárgyalnak egy céggel, amely országos méretű gyártást szeretne - mondta alapnak Mónica Sánchez García, a Polar Development kommunikációs vezetője.

A kis startup, amely évekkel ezelőtt egy bőrönd méretű, hordozható napelemes rendszerrel vetette észre magát Spanyolországban, a mérnökök, az értékesítők és a kommunikációs stábon kívül már hét embernek ad munkát. Az iroda és a prototípusokat fejlesztő és tesztelő műhely továbbra is a Madridi III. Carlos Egyetemhez tartozó Tudományos Parkjában van, és a cég az intézmény vállalkozási és innovációs programjának részeseként működik, szóval egyelőre nem a tömeggyártás áll a középpontban.

Kerekekre szerelt 4,4 kW + akku

A PolarGreen Tow, amit be is áraztak már (nettó 23.750 eurótól - ahogy a katalógusoldalon is olvasható) valójában egy olyan utánfutó, amit bármely személyautó után lehet akasztani, de ami arra képes - a prospektusa szerint -, hogy nem egészen egy óra nappali működéssel napelemes mikro-farmmá alakítható legyen. A külön szaktudást, képesítést nem kívánó üzembehelyezés lehetősége újabb jó pontnak számít.

A spanyol fővárosban tartott fesztiválon bemutatott utánfutó rakodó felületén 12 db, kompakt módon rendszerbe szerelt napelemtábla foglalt helyet, melyeket egy 22 méteres, lineáris, 4,4 kW-os napelemes rendszerré lehet összeállítani, s ha a panelek termelni kezdhetnek, az utánfutó e-autó, illetve különböző elektromos eszközök áramforrásává vagy tankoló állomásává alakulhat át.

A PolarGreen Tow teljesítményhatára 6,5 kW így az otthoni áramszünettől a táborozásig, különböző, elektromos hálózattól távoli helyszínen tartott rendezvényekig sokféle, amúgy árammentes helyzetre lehet megoldás. Pláne, hogy a rendszer kapott egy akkumulátort is. A startup a fejlesztés során arra is kifejezetten nagy figyelmet fordított - állítják - hogy az utánfutó felépítménye úgy készülhessen el, hogy a beüzemelése egyszerű és gyors lehessen, a szállítása pedig könnyű és biztonságos.

A jelek szerint a fejlesztés annyira betalált, hogy a kiállítást követően a PolarGreen hivatalosan közölte: az utánfutó formátumú "energetikai vészhelyzetek megoldására is ideális" mobilrendszerük akár 17,5 - 45,5 kWh közötti napelemes energiatermelésre is skálázható, és igény szerint 27 kWh akkus tárolási kapacitással is legyártják a "mobil tankoló berendezést".