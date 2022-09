Aki tett vagy tenni tervez napelemes rendszert a háza tetejére, már biztosan belefutott abba, hogy a szakértők (és a kibicek is) mind az inverterekkel kapcsolatos problémákat ecsetelték. Azt, hogy bár az inverter a rendszer szíve, de egyben a leggyengébb láncszeme is, és aki napelemes rendszert üzemeltet, nyugodtan készüljön rá, hogy a napelempaneljeinek 25-30 évnyi működési ideje alatt több invertert is cserélnie kell majd. Nos, az idehaza is elismert osztrák invertergyártó e kérdéskörben egy új útra lépett, és nem volna meglepő, ha a többi gyártó gyorsan menne utána.

A Fronius életciklus-elemzést végzett a Tauro inverterein, és sok minden másra is kíváncsi volt még az új modellcsaládját illetően. A PV Magazine írta meg, hogy a gyártó - akinek a vizságlattait az IZM Fraunhofer ellenőrizte - megmérte például, hogy mennyi szén-dioxidot takarít meg az inverter az életciklusa alatt (223 tonnát), és azt is, hogy mennyi időn át tartó működésre van szüksége a berendezésnek ahhoz, hogy több energiát állítson elő, mint amennyibe az előállítása során (az anyagok kibányászásától az alkatrészei legyártásán és összeszerelésén át) az elkészítése került (0,34-,084 év).

A nyolvc hónapig tartó vizsgálatok és mérések során jött rá a Fronius, hogy amennyiben egy invertert 10 év után le kell cserélni, akkor az meglehetősen nagy szén-dioxid-kibocsátást is jelent a "nagy képben", hiszen a berendezésnek nem az egésze ér el a működési ciklusa végére, mégis az egészet kidobják. Pedig lehetne alkatrészeket is cserélni, vagy a lecserélt inverterből különböző anyagokat visszanyerni, illetve: egyes alkatrészeket akár újrahasznosított anyagból is készíthetnék.

„Ügyfeleink egyre gyakrabban kérnek életciklus-elemzési eredményeket. Tudni akarják, mennyi újrahasznosított anyag van az inverterükben, és mi a helyzet a javíthatóságukkal” – mondta Martin Hackl, a Fronius International Napenergia marketing és értékesítési üzletágának globális igazgatója a felmérésről szóló eredmények ismertetésekor. A cég a Tauro inverterekről azt is közölte, hogy ez a termécsalád már teljes mértékben javítható, szinte minden alkatrésze cserélhető, így ez szintén pozitívan képes befolyásolni az eszköz élettartamát - miközben a környezetet is kíméli.