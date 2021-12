Mindössze 2 mm vastag, de ívesen akár 50 fokban is meghajlítható, miközben a tömege akár másfél kilogrammnál is kevesebb, viszont stabilan képes áramot termelni. Ez a most piacra dobott Shere panelek általános kezdő paramétersora, melyek 70, 110, 150 és 200 wattos (W) teljesítményre lehetnek képesek - írja a német napelemes magazin.

A Green Akku új tipusú paneleit áttetsző teflon-etilén-tetrafluor-etilén (ETFE) ipari bevonattal is ellátták, ami a gyártó szerint biztosítja a nagyon magas szintű karcállóságot és az időjárásállóságot is. A max. 600 voltos rendszerfeszültségen -40 és +85 Celsius fok közötti hőmérsékleti tartományban üzemelni képes modulról a cég azt is elárulta, hogy ötsínes, monokristályos napelemekből építette a paneleket (a 45 voltos cellák nagy része pedig Sunpower gyártmány), melyek akár 23 százalékos hatásfokkal is képesek dolgozni.

A Sphere panelek két méretben (745x540x2mm és 1460x700x2mm) készülnek, a teljesítményük is ez alapján változik 70-200 W között, de a modulok tömege is a mérettől függően lehet 1,45, illetve 3,63 kilogramm. A Green Akku az új modulokra 25 év teljesítménygaranciát vállal (ez a névleges teljesítmény 80 szsalékára szól), valamint 5 év termékgaranciát.

Mivel a panel rugalmasan hajlítható, a cégnél úgy számolnak, hogy hajóépítés, illetve lakókocsik felszerelése, korszerűsítése jó felhasználói területe lehet a Sphere-nek. De könnyen készülhetnek belőle erkélyek "árnyékolói" is.

A Green Akkunál azzal számolnak, hogy az új termékcsalád nem elsősorban a teljesítmény maximalizálásra képszülők érdeklődését kelti majd fel igazán, hanem azokét, akik az egy vagy néhány panelben rejlő energiaellátási lehetőséget szeretnék kihasználni, a panelek árát is ennek megfelelően határozták meg. A 70 wattos modul például 150 euróba kerül, a 200 wattos pedig kevesebb, mint 400 euróba. De a cégnél összeszereltek komplett „mobilPV” rendszert is (benne egy 110 wattos napelem modult, egy MPPT napelemes töltésvezérlőt integrált Bluetooth funkcióval, szerelési anyagokkal, kábelezéssel) amit most 335 euróért kínálnak.