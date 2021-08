Hogyan oldható meg, hogy a hobbitelek, a nyaraló energetikailag önálló és önellátó legyen? És az, hogy kedvet kaphasson az is a napelemes rendszerekkel ismerkedésre, aki még tart az egész háztetőt (látványban) átalakító beruházástól, vagy nem biztos abban, hogy mindez megéri-e számára 2-3 millió forintot? Nos, az egyik irány az, amit a Supersola francia startup cég tökéletesítget évek óta, és amivel a jelek szerint eljutott a tömegtermelés kapujába.

A megoldás lényege, hogy mindent (kábelezést, mikro-invertert, hűtést mind) be kell csomagolni egy dobozba, a napelem panel alá, s így a felhasználónak semmi más dolga nincs, mint megfelelő helyet keresni a “doboznak”, és a vezetékvéget a konnektorba dugni. Így lett plug in play egyszerűségű a berendezés, amit egyetlen nagy méretű, 315 Watt teljesítményre képes (monokristályos, félcellás) napelem-modulra építettek.

QP | Quality Placement

A kiskereskedelmi forgalmazásra is alkalmas (vagyis: dobozos) megoldás használható lakóépületek fotovoltaikus rendszereként is. (A pillanatnyi túltermelés hálózatba történő feltöltésének természetesen szüksége az oda-vissza mérő villanyóra, és a cég azt is jelezte: a berendezést regisztrálni kell a hálózati szolgáltatónál. De ha pl. egy hobbitelek külső hálózatra nem kapcsolt - vagy onnan leválasztott - belső elektromos hálózatára kötik a mini-erőművet, az betáplálásként jól működtethető.)

- Mindenkinek ajánljuk, aki meg akarja tenni a lépést a megújuló energiák felé, anélkül, hogy sok pénzt kellene költenie, és aki gyors megtérülést szeretne elérni - közölte a cég szóvivője a francia PV Magazine kérdésére - hozzátéve, hogy a berendezés egymagában, vagy akár három egységig bővíthetően, trojkában lehetővé teszi, hogy az emberek azonnal hozzákezdhessenek a saját áramtermelő és fogyasztó lét gyakorlásához.

A "doboz” nem nevezhető könnyűnek: a 170 x 108 x 12,5 centiméteres mérethez 42,5 kilogramm tömeg társul; illetve ennék több mint 50 kilóval több, ha a panelek hűtését is segítő, de leginkább a rendszer egyhelyben tartását segítő négy vízzel feltölthető előtéttartályt is telitöltik. Az azonban ennél többet jelent, hogy a rendszer 230 Volt feszültség mellett 1,3 amperes kimeneteli áramerősséget biztosít, amit a csomagban lévő 5 méteres speciális kábelen lehet az épület hálózatához csatlakoztatni.

A Supersola szerint a napelemes rendszerük hatékonysága 18 százalék körüli - a kínai és amerikai alkatrészekből álló rendszereket jelenleg Hollandiában szerelik össze, és jelenleg a termelés skálázása zajlik - ahogy a PV Magazin megtudta: heti 100 modul megépítési kapacitásnál tart a cég. A saját weboldalon 699 euróra beárazott (ez forintra átszámoltan nem egészen 250 ezer forintot jelent) csomag - igaz, jóval drágábban - megjelent már a Mall csehországi webáruházban is.

A berendezésre a gyártó 15 év termék-, és 25 év teljesítménygaranciát vállal. És azt ígéri, hogy a Franciaországban átlagos napos órák számát alapul véve egy-egy modul évente 370 kWh körüli termelésre képes. Ez az átlagos lakossági áramfogyasztást alapul véve, annak 15 százalék körül mennyiségét lehet képes lefedni - ugyanakkor egyetlen modul fedezheti a lakóházban használt háztartási készülékek fogyasztási igényét.