A streaming-óriás a "Stranger Things" című, jellegzetes sci-fi sorozatának sikerét igyekszik kihasználni új szolgáltatásával: egyszerre adott ki két játékot is androidos eszközökre: a héten már elérhető a "Stranger Things: 1984" és a "Stranger Things 3: The Game". Emellett kiadták még a "Shooting Hoops", a "Card Blast" és a "Teeter Up" játékokat is. A keddi bevezetés nem tartalmaz a legutóbbi megasiker, a Squid Game című dél-koreai thriller-sorozaton alapuló játékot, noha ez mentette meg a Netflix előző pénzügyi negyedévét.

A játékcímek az Engadget technológiai blog szerint augusztus óta korlátozott számban jelentek meg a lengyelországi, olaszországi és spanyolországi előfizetők számára.

"Akár egy alkalmi játékra vágysz, amelyet a semmiből kezdhetsz el, akár egy magával ragadó élményre, amellyel mélyebben elmerülhetsz kedvenc történeteidben, szeretnénk elkezdeni egy olyan játékkönyvtár felépítését, amely mindenki számára kínál valamit" - áll a Netflix közleményében a CNN szerint.

A játékok a Netflix 200 millió előfizetője közül minden Android-felhasználó számára ingyenesek lesznek, reklámok, további díjak vagy alkalmazáson belüli vásárlások nélkül. Egyelőre még nem tudni, hogy iPhone-ra mikor érkezik a cég új szolgáltatása.

"Mobiljátékaink jelenleg Android-eszközökön is elérhetők, ha bejelentkezik a Netflix-profiljába. Az androidos mobiltelefonnal rendelkező tagok egy külön játéksort és játékfület látnak, ahol bármelyik játékot kiválaszthatják a letöltéshez" - közölte a vállalat.

A Netflix először szeptemberben lépett be a játékiparba, miután meg nem nevezett összegért felvásárolta a Night School Studiót, egy hétéves fejlesztő céget. Júliusban Reed Hastings vezérigazgató a vállalat második negyedéves eredménybeszámolója során hozta nyilvánosságra, hogy a videojátékok a streaming szolgáltató kínálatának részévé válnak.