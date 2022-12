Bennfentesek szerint végre eljött az idő, mivel a Netflix a Covid-járvány alatti látványosan gyors növekedése óta kiábrándító előfizetői számokkal küzd. A jelszómegosztás sok előfizetőjébe került a vállalatnak – mondta a Wall Street Journalnak egy, az ügyet jól ismerő forrás.

Reed Hastings társ-vezérigazgató egy vállalati összejövetelen azt mondta a felsővezetőknek, hogy a jelszómegosztás túl sokáig tartott, és a járvány csak elfedte, hogy valójában mennyire rossz a helyzet.

Most az a 100 millió ember, aki jelszavakat kölcsönöz, azzal találhatja magát szembe, hogy lemarad kedvenc műsorairól a platformon, bár a WSJ-nek nyilatkozó források szerint a Netflix valószínűleg óvatosan vezeti be a tiltást, mert visszaeséstől tart.

A pontos irányelv és annak végrehajtása egyelőre nem világos, de a vállalat várhatóan IP-címek segítségével követi majd nyomon a jelszómegosztást, és leállítja azt, hacsak a fogyasztók nem szeretnének plusz díjat fizetni ezért.

A DailyMail szerint a Netflix Dél-Amerikában már kipróbálta ezt, havi 3-4 dolláros plusz díjat kérve a második otthonért, de később leállította a kivitelezést. Ez drasztikus fordulat a cégtől, amely 2017-ben azt tweetelte, hogy „a szerelem a jelszó megosztása”, és a vezetők jól tudják, hogy a fogyasztók nem fogják ezt félvállról venni.

