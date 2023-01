Tizenhat új filmpremier dátumáról rántotta le a leplet a Netflix a most közzétett videójában. Az elveszett kutya megindító történetével kezdte a streamszolgáltató az újévet, a hónap végén pedig Eddie Murphy és Jonah Hill társadalomkritikával megfűszerezett vígjátéka, A magadfélék érkezik.

Tavasszal két jól ismert történet is folytatódik: március elején a Luther: A lemenő nap göngyölíti tovább a díjnyertes sorozat történetét, a hónap végén pedig újabb rejtélyek és bizarr helyzetek közé csöppenhetünk az Adam Sandler és Jennifer Aniston nevével fémjelzett Gyagyás gyilkosság 2-ben.

Az elveszett kutya Kép: tech-entertainment.prezly.com

J-Lo ezúttal egy bérgyilkos bőrébe bújik

Nyáron újra együtt izgulhatunk Chris Hemsworth-ért a Tyler Rake: A kimenekítés 2-ben, vagy a kormányzati összeesküvés után nyomozó Jamie Foxx, Teyonah Parris és John Boyega mellé csapódhatunk a Tyrone klónjában. Női főszereplőkből sem lesz hiány: Gal Gadot egy izgalmas kémtörténetben tűnik fel a Heart of Stone-ban, Jennifer Lopez pedig az évekkel ezelőtt elhagyott lánya segítségére siető bérgyilkosként tér vissza a The Motherben.

A hidegebb hónapokat Millie Bobby Brown októberben érkező kalandfilmje, a Damsel, majd Nicole Kidman és Zac Efron novemberi romkomja, a Family Affair rázza fel, és persze az ünnepi időszak sem marad izgalmak nélkül: december elején Julia Roberts, Ethan Hawke és Mahershala Ali borzolja a kedélyeket a Leave the World Behind pszichotrillerben, a hónap végén pedig Zack Snyder érkezik a vadonatúj sci-fi történetével, a Rebel Moonnal.

Mindezek mellett lebilincselő dokumentumfilmekkel (Pamela közelről, A legendás Bill Russel), romantikus vígjátékokkal (Nálad vagy nálam?, A Tourists’ Guide to Love) és animációs filmekkel (A bűvész elefántja, Leo, The Monkey King, Chicken Run: Dawn of the Nugget) is készül a szolgáltató.