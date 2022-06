Újabb nagyvállalatok fordítottak hátat Putyinnak

A Cisco Systems és a Nike amerikai vállalatok azt tervezik, hogy teljesen kivonulnak Oroszországból - jelentette be a két cég a Reutersnek. A háború kezdete óta több száz cég jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin elnök országában beszünteti a működését, de sok vállalkozás nem tudott azonnal távozni. Most viszont a nyugati cégek távozásának üteme felgyorsult.