Sajátos másfél év áll a dán családi vállalkozásként működő, Nyíregyházán is gyárat működtető Lego mögött. "Semmi nem úgy ment, ahogy elterveztünk, és minden megtörtént, ami csak megtörténhetett: boltokat kellett bezárni, mexikói gyárunkat le kellett állítani, a karanténidőszak egybeesett a hagyományos bemutatókkal, így azok is elmaradtak – ha ezt nézzük, valóban óriási hatást gyakorolt a Legóra a pandémia. De azóta is vannak olyan globális problémák, amelyek óhatatlanul meghatározzák a működésünket: az alapanyagok és a szállítási költségek jelentős drágulása ilyen. De ez csak az érem egyik oldala: a cég eredményét sokkal inkább azok a hosszú távú, stratégiai döntések befolyásolták, és akármilyen akadályok jöttek, mi ezeknek a megvalósításával nem álltunk le, nem halasztottuk el őket. Azt gondolom, ez látszik meg a mostani eredményeken is" - mondta Niels Christiansen a hvg.hu-nak.

A vezérigazgató szerint a vállalat üzleti eredményt elsősorban nem a Covid-járvány és a lezárások befolyásolták. Hiszen 2021-ben már nyitva vannak az üzletek és a munkahelyek, sokkal gyorsabb ütemre kapcsolt a növekedésük.

A világszerte tapasztalható alapanyaghiány és szállítási problémák azonban a vezérigazgató szerint nem érinti nagy mértékben a cégcsoportot.

"Látjuk ezeket a problémákat, de bizonyos szempontból komoly előnyünk van. Az egyik ilyen előny az, hogy regionálisan bonyolítjuk a gyártást: az európai piacokat Európából látjuk el, az ázsiaiakat Ázsiából és így tovább. Ez enyhíti az energiaárak emelkedéséből eredő árnyomást is, hiszen nem kell óriási távolságokat megtenni, így elmondhatom, hogy nem tervezünk rendkívüli áremelést. De van egy másik is előnye is az ellátási láncunknak: mivel alapvetően elemeket gyártunk, a végtermékeket elég a szállítási időpont előtt kevéssel befejezni, nem kell akár fél évvel korábban meghatároznunk, pontosan mire is lesz majd szükségünk. Ez nagyon nagy rugalmasságot ad, hiszen azokat a szetteket tudjuk akár az utolsó pillanatban is összeállítani, amelyekre épp akkor igény van. Az üzemeink mindenesetre teljes kapacitással termelnek, ezért is vagyok bizakodó az év végével kapcsolatban" - mondta a Niels Christiansen.

Az egyik ilyen gyártóbázis Magyarországon, Nyíregyházán működik, júniusban bejelentettek itt egy bővítést. Jelentősen, másfélszeresére növelik a termelés kapacitását, bővítki a gyártást és a csomagolást, emellett egy napelemparkot is létesítenek, ez pedig összességében a most háromezres állomány több száz fős bővítését hozhatja magával.