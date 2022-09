Egy elhagyatott, használaton kívüli olajszállító hajó hánykolódik a jemeni partoknál – írja a Deutsche Welle. Az FSO Safert egy ketyegő időzített bombának nevezi a lap, amely bármelyik pillanatban hatalmas környezeti katasztrófát okozhat.

A hajón jelenleg 218 millió liter nyersolajat tárolnak, amely négyszerannyi, mint ami az Exxon Valdez olajkatasztrófánál a tengerbe ömlött Alaszka partjainál 1989-ben. Egy esetleges olajömlés nem csak a környék korallzátonyait pusztítaná ki, de többszáz jemeni halász munkáját is tönkretenné, és elzárná az országot az üzemanyag- és élelmiszerellátástól.

Az olajat 80 millió dolláros indulóköltségen lehetne átcsatornázni egy biztonságosabb, átmeneti tárolóhajóra, de a nyersanyag biztonságos tárolása összesen 144 millió dollárba is kerülhet. A költségeken legfeljebb úgy lehetne faragni, ha az FSO Safert fémhulladékként értékesítenék. Azonban egyelőre még a kezdőtőke sincs meg, és politikai megegyezés sem született az olaj másfajta tárolási lehetőségeiről.

Az ENSZ holland támogatással már 70 millió dollárt gyűjtött össze, amelybe Szaúd-Arábia és Németország is beszállt. Ez azonban kevés, és a hajó nem biztos, hogy egyben átvészeli a keményebb, szelesebb őszi és téli időszakot.

A hajó egy jemeni vállalathoz tartozik, a közeli Hodeida kikötője azonban a húszi lázadók irányítása alatt van. Az ENSZ közbenjárásnak köszönhetően a lázadók márciusban aláírtak egy együttműködési megállapodást, amelyben szerepelt, hogy lehetővé teszik az olaj átcsatornázásának első szakaszát. A dokumentum azonban nem kötelező érvényű, és a húszik korábban már több, a hajó átvizsgálására vonatkozó ENSZ-megállapodást felmondtak.

Egy szivárgás, olajömlés, vagy robbanás hatása nem csak Jement és a partszakaszát érintené, hanem az egész vörös-tengeri partvidék ivóvízellátását megfertőzné. Egy Greenpeace-tanulmány szerint egy esetleges szivárgás még Eritrea és Szaúd-Arábia partvidékén is pusztítást okozna három héten belül. A Vörös-tenger emellett a világ egyik legsokszínűbb élővilágával rendelkező tenger. A hajó süllyedése esetén a Szuezi-csatornán keresztül akár a nemzetközi hajózási útvonalakat is elérheti a szivárgás. A Szuezi-csatornán halad át a világkereskedelem 12 százaléka. A kárenyhítés ebben az esetben akár 20 milliárd dollárba is kerülhet.