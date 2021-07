Faulkner professzor csapatának a Cell Reports című folyóiratban közzétett kutatása kimutatta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus - vagy a Pfizer vagy az AstraZeneca oltóanyagai - bejutnának a DNS-be. Szerinte az állítások "rémhírterjesztéshez" vezettek, és az embereknek nem kellene habozniuk a védőoltás beadatásával.

"A bizonyítékok cáfolják ezt a koncepciót, amelyet a vakcinákkal szembeni bizonytalanság táplálására használnak" - mondta a szakértő, aki azért végezte a kutatást, hogy értékelje a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban közzétett, széles körben elterjedt megállapításokat, amelyek szerint a pozitív Covid-19 tesztek jóval a gyógyulás után a vírus DNS-be történő beépülésének köszönhetők.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Fontos bejelentést tett a Pfizer a harmadik oltásról

"Megvizsgáltuk az állításaikat, miszerint az emberi sejtek és a Covid-19 RNS-t DNS-sé alakították át, ami maradandó mutációkat okoz" - mondta Faulkner professzor. "Laboratóriumban tenyésztett sejteken értékeltük az állításokat, DNS-szekvenálást végeztünk, és nem találtunk bizonyítékot a jelenlétükre a DNS-ben" - ismertette az eredményeket a Queensland Brain Institute honlapjának.

"Közegészségügyi szempontból azt mondanánk, hogy nincs okunk aggódni amiatt, hogy a vírus vagy a vakcina beépülhet az emberi DNS-be" - értékelt Faulkner, aki molekuláris biológus, és a genomika és a transzponálható elemek területének szakértője. Ez azt jelenti, hogy csapata a DNS-változásokat tanulmányozza annak megállapítása érdekében, hogy azok hogyan hatnak az emberi biológiára, hogyan működik a génmanipuláció.