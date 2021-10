A német Steag Bergkamen A erőművi blokkkja - mely egymagában nagyobb teljesítményre képes, mint a mai gyakorlat szerint a magyarországi Mátrai Erőmű - kénytelen volt a hétvégére teljesen leállni, mert elfogyott a tüzelőblokkokba tehető szén - írta meg a Bloomberg. A 715 megawatt (MW) teljesítményre képes nyugat-németországi szénégető erőmű az utóbbi hetekben olyan tempóban égette el a helyben rendelkezésre álló tüzelőanyagot, hogy az szeptember végére elfogyott. Nem tudták megoldani az utánpótlást.

A Bergkamen A-t valójában már szeptemberben is leállították négy alkalommal (összesen hat napra), mert bár próbálták a szén utánpótlást megoldani, azonban azt folyami uszályokon sem sikerült. A helyzet annak egy új típusú leképeződése, ahogyan a szén kiesik a globális energiatermelésből - írja a világgazdasági portál, melynek Daniel Muhlenfeld, a Steag sajtószóvivője azt is megerősítette: tájékoztatták az energiakereskedőket és az EEX áramtőzsdét is a rövid távú leállásról, illetve arról hogy rövid távon mi várható.

A kilátások nem túl kedvezők az erőmű számára, mert a globális energiaválság 2022-re az észak-európai szállításra szánt kőszén tonnánkénti árát jelenleg már 164 dollár fölé lőtte fel - ami 2008 szeptembere óta a legmagasabb ár. (Az iparági referenciaérték néhány napja 192,5 dolláros rekordot ért el, de a Bloomberg úgy tudja, hogy a a globalCOAL platformon az ausztrál szén több rakománya is 200 dollár feletti tonnánkénti áron kelt el.) Ráadásul az energiaárak szárnyalása Európában amiatt is tovább tarthat, hogy a kontinens sokkal többet éget el idén a már kimerült szénkészleteiből, mint azt előzetesen tervezték, ami a következő hónapban nem csak az árakat, de a klímatárgyalásokat - szénbányák bezárása, szén-dioxid-kibocsátás korlátozása stb. - is befolyásolhatja.

Daniel Muhlenfeld szerint önmagában is erős a szén iránti kereslet, de azzal, hogy az európai közművek földgázhiánnyal szembesültek, a szénerőművek “teljes gőzzel” üzemelnek - ami viszont a szénpiacon is lecsapódik. A Steag helyzetét azonban az is nehezíti, hogy az uszályos szállítás is nehézkessé, drágábbá és körülményesebbé vált. És mivel Bergkamennek nincs vasúti összeköttetése, az erőműnek nincs logisztikai alternatívája arra, hogyan juthatna másként a tüzelőanyagához. A szóvivő szerint a helyzetet e héten várhatóan normalizálni lesznek képesek, de Muhlenfeld úgy látja, hogy a kialakult helyzet egy olyan figyelmeztetés, ami minden szenes erőművet üzemeltető cég tulajdonosának közös problémáját jelöli meg.

Németországban pénteken a Steag mellett három további szénerőművet állítottak le - hivatalos indoklás szerint: karbantartás miatt.