A világ legnagyobb vállalatainak vezetői szerint a múlt héten a WHO által aggodalomra okot adó omikron-variáns megjelenésével szertefoszlottak a remények, hogy a piacokról eltűnjön a volatilitás és jövőre vissza lehet térni a járvány előtti kerékvágásba. Az olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a vendéglátás, a feldolgozóipar, a logisztika és a chipszektor számára a volatilitás továbbra is elsődleges üzleti kihívás marad. Nemcsak a fejlett gazdaságokban, Magyarországon is nagy a pesszimizmus.