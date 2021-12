Jövő év végétől nem lesz több Erste-automata az osztrák OMV-kutakon, miután lejár a két vállalat együttműködése, ezért a bank 2023 elején leszereli az ATM-eket.

A bank adatai szerint ugyanis az utóbbi időben túl kevés ügyfél vette igénybe a szolgáltatást és olyan piaci híresztelések is elterjedtek, miszerint az Erste és az OMV a szerződéshosszabbításról folytatott tárgyalások során nem jutottak dűlőre - írja a Der Standard.

Az Erste Bank és az OMV közötti együttműködése 2010-ben "stratégiai partnerséggel" kezdődött és a kutakon található ATM-ekkel új értékesítési csatornákat nyitottak. Azok az OMV-benzinkutak, amelyekben Viva shopok is működnek, olyan automatákat telepítettek, amelyeken a készpénzfelvétel mellett számlabefizetés és egyéb szolgáltatások is elérhetők voltak.

A cél az volt, hogy ezzel együtt növeljék az OMV ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások kínálatát és új ügyfeleket szerezzenek, ezért az induláskor még Erste megtakarítási kártyákkal is csalogatták a kutak vásárlóit.

Az Erste Bank a lapnak azzal magyarázta az együttműködés megszűnését, hogy a pénzfelvételek száma folyamatosan csökken. Jelenleg 845 fiókja van az Erstének Ausztriában, ebből most 192 ATM-et most bezár. Az OMV benzinkúthálózata 2010-ben mintegy 450 benzinkútból állt, most már 300 működik országszerte.