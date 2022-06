„Partnereinkkel együtt egy szállítási terven dolgozunk, hogy egy stabil ellátórendszert építsünk ki egy harmadik fél bevonásával, csapatunk éjjel-nappal dolgozik, hogy megfeleljen ügyfeleink igényeinek" - jelentette be a cég tájékoztatása szerint Michael Sattler, az OMV finomítói részlegével foglalkozó vezetője.

Sattler azt is közölte, hogy a teljes finomítói termeléshez 2022 harmadik negyedévének második felében, ősszel tudnak csak visszatérni.

Az OMV schwechati egységében azóta akadozik a termelés, hogy egy tervezett karbantartás során június 3-án baleset történt, amelyben két ember könnyebben megsérült, és károk keletkeztek a fő nyersolaj-desztilláló egységben. Most azt is közölte a cég, hogy az oszlop alsó részén lévő külső burkolat sérült meg, amelyhez nehéz hozzáférni, ezért tart sokáig a javítás.

Az osztrák kormány már a pünkösdi hétvégén döntött a stratégiai tartalékok megbontásáról, hogy ne alakuljon ki ellátási válság Ausztriában. Azonban a baleset miatt Magyarországon is meg kellett bontania a kormánynak a stratégiai készleteket: 18 millió liter benzint és 29 millió dízel, vagyis nagyjából 10 napra elegendő üzemanyagot szabadítottak fel, amelyet majd az OMV-nek vissza kell pótolnia a nyár végéig.

A probléma és a leállás azért fájdalmas magyar szempontból, mert a hatósági üzemanyagárak miatt érdemi mennyiségben már csak az OMV importált benzint és dízelt Magyarországra, valamint nagykereskedőként is jelen van (tehát kisebb partnereket is ellát). A legutóbbi időszakban előbbiből a teljes magyar ellátás ötödét, gázolajból a hazai igények hatodát fedezték. Jelezték már akkor is, hogy az ellátásbiztonsági gondok dacára sem zárják be kútjaikat.

A pénteki OMV-tájékoztatás szerint a vállalat szerint a javítás idejére felállított alternatív ellátási rendszer három pilléren nyugszik:

A finomítói hálózat kapacitásainak kihasználása a csoporton belül, rövid távú kiigazítások a finomítóban meglévő termelési kapacitások növelésére, valamint szoros együttműködés a partnerekkel a hiányzó mennyiségek pótlása érdekében.

Az OMV-nek viszont viszonylag kevés saját készlete maradt már, mert a finomító április 19. óta karbantartás miatt nem üzemelt. "Ebben az időszakban a készletekből éltünk, és ezek akkorra már eléggé a végére értek, így szükség volt a tartalékok egy részének tényleges felhasználására" - mondta akkoriban Alfred Stern vezérigazgató, aki szerint a mostani javítási költségeket részben a biztosítások fedezik majd.

Tetézi a bajokat, hogy Magyarországon a Mol Nyrt. százhalombattai finomítójában tűz ütött ki június 13-án, ami miatt itt is csökkent a benzin- és dízelkibocsátás. Emiatt a Mol is ellátási gondokkal küzdött - a cég tájékoztatása szerint csütörtöktől ismét teljes kapacitással üzemel a hazai finomító.

Pénteken azonban új korlátozásokat is bevezettek a Mol-kutakon: már csak 50 liter üzemanyag tankolható hatósági áron, valamint csak személyautóba lehet üzemanyagot venni a kisnyomású egységeknél, kannákba szintén nincs árstopos kedvezmény.