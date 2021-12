A romániai olajvállalat, az OMV Petrom komoly ambíciókat fogalmazott meg, amikor bejelentette a 2030-ig szóló vállalati stratégiáját:„Délkelet-Európa energetikai átalakulásának vezetése, kihasználva a feltörekvő piacainkban rejlő lehetőségeket”. Az olajtársaság által bejelentett 11 milliárd eurós energiaátmeneti csomag a legnagyobb magánberuházási terv a román energiaszektorban. Ennek az összegnek több mint 35 százalékát a cég alacsony, illetve nulla szén-dioxid-kibocsátású megoldásokra fordítja majd.

Az évtized végére a cég 15 százalék fölé akarja emelni a bioüzemanyag arányát, amihez évente 150 ezer tonna szalmából előállítható cellulóz-etanolt is felhasználnak majd. De az OMV Petrom összesen 1 GW-nál is nagyobb megújuló energiaforrást akar telepíteni az országban, és az évtized második felétől intenzíven ráfekszik a szén-dioxid-leválasztás, illetve -tárolás kérdéskörére, de még hidrogén-termelő beruházásokra is futja majd.

A 2030 azonban nem a cél, hanem csupán egy közbenső állomás - fogadkozik az OMV Petrom, mely 2050-re a nettó nulla karbon-kibocsátási szintig akar eljutni. Ami abból kiindulva, hogy a vállalatcsoport szinte kizárólag szénhidrogéneket állít elő (787 OMV és Petrom töltőállomást is üzemeltet), elég nagy vállalásnak tűnik.