Schwechat üzemeltetője, a NOTAM szerint nagyon korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a légikikötőben a Jet A1 típusú, a köznyelvben kerozinnak hívott repülőgép-üzemanyagból.

A bécsi reptér azt kéri, hogy ha ez üzemeltetési okok miatt nem is oldható meg, akkor is úgy érkezzenek meg járataik, hogy a repülőgépek tartályaiban a leszálláskor maximálisan megengedett mennyiségű üzemanyag maradjon. Mindemellett a tankolás céljából végrehajtott technikai leszállások is kerülendők - olvasható a portálon.

A repülőtér üzemeltetője a napi fogyasztás függvényében további intézkedéseket vezethet be.

Az OMV egyelőre nem adott meg határidőt a finomítóban fellépett probléma megoldására, de közölte, hogy a reptér üzemanyag-ellátását alternatív csatornákon – vélhetően más forrásokból és finomítókból – próbálják biztosítani.

A repülőtéren bázissal rendelkező Austrian Airlines egy szóvivője azt nyilatkozta, hogy nem várhatók járattörlések a probléma miatt, a tankolást más légikikötőkben meg tudják oldani.

Az üzemanyag-ellátási problémák elsősorban a hosszútávú járatok esetében jelenthetnek problémát, amelyeknek – ha Bécsben nem tudnak elegendő üzemanyagot vételezni – egy közbenső technikai leszállásra lehet szüksége másutt, hogy teljesíteni tudják a járatot.