Szabó Attila 2019 vége óta vezeti a Ford magyarországi és cseh szervezetét, és az elmúlt két évben felmerült számos nehézség ellenére szép üzleti sikereket tudhat magáénak. Vezetése alatt a Ford Magyarország továbbra is megőrizte vezető szerepét a magyar haszonjármű piacon, és évről évre ott van a legeredményesebb márkák között az összesített személy, -és kishaszongépjármű piacon is - írja a cég közleményében.

Szabó Attila 2001-ben csatlakozott a Ford magyarországi beszerzési csapatához, majd 2003-tól több pozíciót is betöltött az értékesítés területén. 2009-2016 között a Ford Európa marketing részlegének egyik vezetője volt. 2016-2019 között a Ford Románia ügyvezető igazgatója volt, majd 2019 óta a Ford cseh és magyar értékesítési szervezetének ügyvezető igazgatója. Szabó Attila Lengyelországban Piotr Pawlak ügyvezetőt váltja.

„Az elmúlt több, mint három évben abban a szerencsében volt részem, hogy a cseh piac mellett újra a magyar piacon is kamatoztathattam széleskörű szaktudásomat, ahol egy európai szinten is egyedülálló csapatot vezetve, és egy elkötelezett kiemelkedő színvonalú Ford márkakereskedői hálózattal együttműködve érhettünk el a fennálló válság ellenére is szép üzleti sikereket. Hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy most a Ford Európa 7. legnagyobb piacának vezetésével mindezen tudást és tapasztalatot azon a lengyel piacon kamatoztathatom, amely a régió leggyorsabban fejlődő piacaként élen jár pl. az elektromos autózás terjesztésében. A magyar és cseh piacot pedig örömmel adom át Kővágó-Laky Andrea kezeibe, akinek irányításával borítékolható a két piac további sikere” – nyilatkozta Szabó Attila.

Szabó Attila Kép: Ford

A magyar és a cseh piac ügyvezető igazgatói posztját június elsejétől Kővágó-Laky Andrea veszi át.

Andrea 1994-ben csatlakozott a Ford kereskedelmi és marketing részlegéhez, ahol változatos feladatköröket betöltve megjárta a ranglétra minden fokát - írja a vállalat. 11 év alatt, a 2005-2015 közötti időszakban, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatójaként, a legfiatalabb és egyetlen női ügyvezető igazgató volt a Ford európai szervezetében. 2009-ben elsőként szerezte meg akkori csapatával a márka számára a piacvezető pozíciót és további üzleti eredményei elismeréseként 2013-ban első nőként kapta meg a Menedzserek Országos Szövetségétől a megtisztelő Év Menedzsere díjat. 2015 óta a Ford Európa nemzeti vállalatainak operációs rendszereiért felelős vezetői és értékesítés operációs igazgatói pozícióiban szerzett új tapasztalatokat és segítette valamennyi európai Ford piac működését.

Kővágó-Laky Andrea Kép: Ford

„Az európai szervezetben eltöltött idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztem stratégia alkotásban és volt szerencsém hozzájárulni a Ford jövőbeli üzleti modelljének megalkotásához is. 8 év után elérkezett az idő, hogy ezt a tudást újra az operációban kamatoztassam és átvezessem a a magyar és cseh szervezetet az előttünk álló izgalmas időszakon. Nagyon várom a közös munkát mind a csapattal, mind a hálózattal és biztos vagyok abban, hogy együtt, egy csapatként a jövőben is nagy sikereket érünk majd el” – mondta Kővágó-Laky Andrea.