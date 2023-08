2023. augusztus 10-től kereskedelmi forgalomba álltak a vezető nélküli robottaxik San Franciscóban. A helyiek pedig lényegében azonnal kreatívan feltalálták magukat az új járművekben és pillanatok alatt belakták azokat, meglátva az utazás és a szórakozás legújabb dimenzióit az új, futurisztikus járművekben.

Mindössze egy hét telt el azóta, hogy az önvezető járművek élesben is pályára álltak a kaliforniai nagyvárosban, az utasok máris elkezdték feszegetni a műfaj határait. Hiszen ezekben a járművekben nem ül elől sofőr, aki előtt viselkedni kellene.

A mellékelt ábra szerint San Francisco utazóközönsége igencsak élvezi a kontrollnélküliséget, azt, hogy az autó magától szabályosan halad, az utas pedig minden lehetséges értelemben felszabadul.

A helyi lapoknak egy San Franciscóban élő, húszas éveiben járó nő például arról számolt be, hogy ő a robottaxit egy késő esti kiránduláshoz vette igénybe: ez volt az első alkalom, hogy partnerével erősen intim kapcsolatba került egy önvezető járműben. A sikamlós sztorit megosztó fiatal nő még a nyugtát is bemutatta az esti kalandról.

„Beszálltunk az autóba, csókolózni kezdtünk, majd egyik lépés követte a másikat” – mesélte a nő, mi történt a vezető nélküli autóban.

A The Standard nevű helyi lap rajta kívül még négy másik olyan utassal készített interjút, akik szintén bevallották, hogy vagy eleve azzal a szándékkal szálltak be a sofőr nélküli autóba, hogy összemelegedjenek egymással, vagy a randi hangulata spontán forrósodott fel a helyzettől, hogy tulajdonképpen bezárkóztak egy járműbe, ahol fuvar közben senki sem figyeli őket.

A kamera csak a tisztaságot nézi – elvileg

Tény és való, hogy mivel a műfaj teljesen új, maguk a robottaxizásra vonatkozó szabályok is meglehetősen képlékenyek. Egyedül az ronthatja el a párok kedvét, hogy a vezető nélküli autókat üzemeltető cégek kívül és belül is meglehetősen alapos kamerás megfigyelést végeznek.

Ám ezek távolról sem kukkoló felvételek, a cégek állításai alapján teljesen más a célja a kép-és hangrögzítésnek.

Az önvezető autók belsejében a nagyobb biztonság és a támogatás érdekében videókat rögzítünk. Ha valami történik, visszanézzük a felvételt, hogy jobban megértsük a történéseket

– közölte a másik önvezetős cég, a Cruise. A vállalat azt is hozzátette: jelenleg egy olyan szenzoros rendszer fejlesztésén dolgoznak, amely képes a nagyobb járművekben felismerni a szemetet, valamint a hátrahagyott egyéb tárgyakat. Bár ez a projekt szerintük egyelőre meglehetősen gyerekcipőben jár.

Sőt, az is elfordulhat, hogy nem megfelelő viselkedés esetén a cégek e-mailben felveszik a kapcsolatot a korábbi utassal, és kitiltják a további jármű nélküli autóval való közlekedésből.

A Waymo szóvivője elmondta, a csapat abban az esetben nézi vissza a felvételeket, ha a tisztasággal vagy a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban merültek fel kételyek, esetleg valami eltűnt az önvezető autóból, vagy valaki ott felejtette a holmiját a járműben. Arra szintén volt példa, mind a Waymo és a Cruise által üzemeltetett autók esetében, hogy a rendőrség kérte a vezető nélküli autóban rögzített felvételeket a bűncselekmények felderítéséhez.

Mozgó piros lámpás negyed négy keréken? Az önvezető autókat futtató cégek szabályzata egyelőre csak annyit jelenti ki, hogy az utasok ne tegyenek semmi olyasmit a járműben, ami potenciálisan kellemetlen helyzetbe hozhat másokat. Valamint arra is kéri a kocsiba beszállókat, hogy kerüljék a tevékenységeket, amelyek másokkal szemben fenyegetőnek, konfrontatívnak, diszkriminatívnak, zaklatónak, tiszteletlennek, sértőnek vagy helytelennek minősíthetők. Ennek ellenére a jelenlegi szabályok alapján a San Franciscóban napok óta cirkuláló autókban jóval több megengedett, mint ez hagyományos taxiban. Például a Cruise és a Waymo járműveiben is lehet étkezni, bár az utasoknak különdíjat számítanak fel, ha koszosan hagyják maguk mögött a robottaxikat. A Waymo ezen túl az ital fogyasztást is engedi, ha az nem alkoholos.

Iszik vagy vezet?

A Cruise és a Waymo is előszeretettel hangoztatja, hogy sofőrjeik sosem vezetnek részegen, illetve drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt. Mondjuk mindez egy robot esetében viszonylag nehezen is elképzelhető állapot. Mindezt egyúttal az állami törvények is szigorúan tiltják.

Ezek után mi a helyzet a robottaxik utasaival? Elvileg a sofőrökhöz hasonlóan az utasoknak is tilos a járműben ülve alkoholt és drogokat fogyasztaniuk.

Mindezek alól a kaliforniai törvények egy olyan kiskaput biztosítanak, amelyek értelmében bérelt buszban, taxiban vagy limuzinban lehet alkoholt fogyasztani. A Cruise rendelkezik is ilyen típusú szállítási engedélyekkel. Mindezek ellenére mindkét önvezetős cég eddig keményen fellépett azokkal a felhasználókkal szemben, akiket járműveik kamerái alkoholfogyasztáson kaptak.

Az egyik utas például arról számolt be, hogy írásbeli figyelmeztetést kapott a Cruise-tól, amiért elfogyasztott egy doboz sört a hátsó ülésen.

Ja, és a cégek a dohányzást szintén nem engedik a vezető nélküli autókban, ahogy a házi kedvencek sem utazhatnak a robottaxikban a gazdikkal.