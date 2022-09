Már az Ukrajna elleni orosz háború kitörése után, április 8-án kötötte meg a magyar külügyminisztérium a támogatási szerződést az orosz Arnest vállalattal egy alsózsolcai gyár kialakítására – írja a közadatigénylést benyújtó K-Monitor közpénzfigyelő portál blogja.

Az Arnest még tavaly kezdett tapogatózni Magyarországon befektetési lehetőségek után, de a 6,77 milliárd forintos, vissza nem térítendő költségvetési támogatásról csak később döntöttek. Az összesen 17 milliárd forintos beruházásnak 39 százalékát fizetik a magyar államkasszából, az orosz cégnek pedig csak 2033 után kell elszámolnia az eredményekkel, így a támogatás hasznosulásával.

A költségvetést nem egy összegben terheli a támogatás: 2022-ben 2,5 milliárd, 2023-ban 3,2 milliárd, 2024-ben további 1 milliárd érkezik az oroszokhoz.

Az Arnest dezodorgyára egy bezárt alsózsolcai telephelyet élesztene újra, nagy lendületet azonban nem adna Miskolc és környéke munkaerőpiacának. Bár a sajtóban korábban megjelent, hogy a cég 200, vagy 256 új munkahelyet teremt, a szerződésben nem szerepel, hogy erre bármilyen kötelezettséget vállaltak volna - jegyzi meg a K-Monitor.

Az Arnest annyit vállalt, hogy 2025 és 2033 között 180 milliárd forint árbevételt és 12,8 milliárd forint bértömeget mutat fel. Ha ez nem sikerül, akkor is csak 2033-2034 környékén kell visszafizetnie a cégnek a magyar állami támogatást. Az semmiképpen nem szól a siker mellett, hogy az Arnestnek a háború kitörése után el kellett adnia angliai érdekeltségét, és az sem, hogy a cég fő piaca, az orosz gazdaság helyzete bizonytalanná teszi, hogy valóban megépítsék és hosszútávon fenntartsák az üzemet. Mindenesetre a környezetvédelmi engedélyt már megkapták, és az is biztos, hogy legalább tizenegy évig nem kell elszámolniuk a magyar államnak a tevékenységükkel - írja a K-Monitor, amely azt is megemlíti, hogy az orosz cég tulajdonosa, Alekszej Szagal a Kreml legfelsőbb köreiben is járatos, és egyben az Orbán-kormány letelepedésikötvény-bizniszének egyik haszonélvezője.