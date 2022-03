A Nyizsnij Tagilban létesített, óriási Uralvagonzavod (UVZ) a világ legnagyobb harckocsigyártó és javító vállalata. Az orosz állami tulajdonban lévő cég fejlesztette ki, és gyártja a rettegett T-14 Armata harckocsikat, valamint a T-90-esek különböző változatait. De az ez a cég tartja karban, javítja és fejleszti az orosz hadsereg harckocsijait is. Jobban mondva gyártaná és javítaná, ha lennének hozzájuk alkatrészek - írja a Totalcar.hu, amely szerint most a működés leállt, miután a raktárban lévő készletek is elfogytak.

Az UVZ két problémával küzd: Európából rendelte korábban a harckocsikhoz szükséges elektronikai alkatrészeket, viszont ezek exportját az EU-s partnereknek (az egyik nagy beszállítójuk a Volvo Trucks volt) most megtiltották. A másik problémájuk, hogy az összes orosz harckocsiban, még az Armatában is, ukrán célzóberendezéseket alkalmaznak, amelyekből a háború kitörése óta nyilvánvaló okokból egyetlen darabot sem kapott az Urali Vagongyár.

Kínából próbáltak helyettesítő termékeket szerezni, de az ázsiai országban elutasították a megkeresést, mondván, hogy jelenleg a fizetőképes kereslet kielégítésére koncentrálnak. Kína a háború kezdete óta sorra mond nemet az orosz kérésekre, mivel el akarják kerülni, hogy nyugati szankciós célponttá váljanak. Már repülőgép-alkatrészeket sem küldtek Oroszországba.

A munkások legnagyobb részét fizetetlen szabadságra küldték, csak közben beérkezett az első adag, frontról hazatért, sérült, és javításra váró harckocsi szállítmány, amelyeket most alkatrészhiány miatt nem tudnak javítani. Így több sérült járműből próbálnak egy jót összehozni.

Ha az oroszok be is tudják szerezni a hiányzó alkatrészek kiváltására alkalmas alkatrészeket, főleg célzóberendezéseket, a gyártás alatt álló típusaik terveit és gyártási eljárásait akkor is hozzá kell igazítaniuk az új elemekhez. Ez pedig azt jelenti, hogy Oroszországban várhatóan még hosszú hónapokig egyáltalán nem lesz harckocsigyártás - írja a Totalcar.

