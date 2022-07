A Tetra-Pak mamutcég 62 évig működött Oroszországban, de 5 hónapnyi "különleges katonai beavatkozás" után, ők is otthagyják az országot. A háborús agresszió hatására számos nyugati nagyvállalat hagyta Vlagyimir Putyin országát, és most a kartonóriás is beállt a sorba - jelenti a Reuters.

A Tetra Pak már márciusban felfüggesztett minden új beruházást és projektet Oroszországban, és tevékenységét az alapvető élelmiszeripari cikkekre korlátozta - ezt egy új egységgel kívánja folytatni, hogy biztosítsa a folytonosságot az ügyfelek számára, és minimalizálja a munkavállalókra gyakorolt hatást.

Közleményük szerint a kilépés "az Oroszországba irányuló exportkorlátozások kumulatív hatása miatt történt, ami fenntarthatatlan ellátási láncot eredményezett, és ennek következtében a vállalatnak nem maradt más választása, mint az országból való kilépés".

A tulajdonjog átruházását követően az új vállalat új név alatt, független szervezetként fog működni, és nem lesz kapcsolatban a Tetra Pakkal.

Fakó büszkeség

Az orosz csomagolóipart is rendesen megviselik a szankciók hatásai. A lap felvételei szerint akkora a hiány, hogy sok esetben már a gyümölcslevek dobozaira sem maradt színezék, és ezért a boltokban sokkal egyszerűbb, fehér csomagolásban kínálják azokat.

A Tetra Paknak szintén megerősítette ezt, Oroszországon belüli gyáraikban színeket nélkülöző csomagolásokat tudtak csak gyártani az utóbbi időben.

Amikor múlt hónapban egy újságíró a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon egy nagyrészt üres gyümölcslé kartondobozával szembesítette Putyint, az orosz elnök azzal válaszolt, hogy Oroszország számára a szuverenitás és a függetlenség a fontos, nem pedig a csomagolásokkal felmerülő problémák.