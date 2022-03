A főbb OPEC-tagok, mint például Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek, megpróbáltak semleges állásponton lenni a Nyugat és Moszkva között, míg az Oroszországot is magában foglaló OPEC+ csoportosulás az ukrajnai kérdéstől távol tartotta magát a politikai üléseken. Most viszont már kiszólt az olajkartellként is emlegetett szövetség, amely óvatosságra kérte az EU-t az orosz olajembargó kérdésében.

Az EU, amely nagymértékben támaszkodik az orosz nyersolajra, már kemény szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, beleértve a központi bankja eszközeinek befagyasztását is. A csoport megvitatta, hogy az orosz energiaipart is szankciókkal sújtsák-e, és ha igen, milyen módon. Első körben hétfőn megrekedtek a tárgyalások, több tagállam, köztük Magyarország, Németország és Hollandia támogathatatlannak nevezte a lépést.

Csütörtökre viszont már csak Magyarország maradt biztosan embargóellenes, míg Hollandia készen áll a lépés támogatására. Németország egy teljes behozatali tilalmat nem tud támogatni, azonban annak a lehetőségét vizsgálják már, hogy egy részleges, napi felvásárlási mennyiséget meghatározó korlátozást megszavazzanak. Magyarország viszont nem vizsgál ilyen lépést, – ahogy arról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is beszélt egy friss interjúban - megvétózná ezt a lépést.

Az olajkartell óvatos lenne

Az OPEC tisztviselői, köztük Mohammad Barkindo főtitkár március 16-án találkoztak Kadri Simson energiaügyi biztossal, hogy megvitassák az energiapiacot érintő "rendkívüli időket" - közölte Simson a Twitteren a Reuters szerint.

Az OPEC egyik forrása szerint a csoport aggodalmait világossá tették az EU számára. „Az OPEC bemutatta az olajpiaci helyzetre vonatkozó elemzését, és tájékoztatott bennünket az olajtermeléssel kapcsolatos terveiről” – nyilatkozta egy uniós tisztviselő a hírügynökségnek.

Amint azt következetesen elmondtuk, a jövőbeli szankciókat illetően semmi sem került le az asztalról

– mondta az uniós forrás.

Az OPEC szerint súlyos terhet róhatna a fogyasztókra egy az orosz olajexportra vonatkozó szankció. Óvatosságra intették az EU-t a lépéssel kapcsolatban.

Az olajárak 2008 óta a legmagasabb szintre szöktek az ukrajnai eseményekből eredő ellátási aggodalmak miatt, ami megemelte az üzemanyagárakat a fogyasztók számára, akiknek amúgy is magasabb inflációval kellett szembenézniük, mivel a gazdaságok a Covid-19 világjárványból való kilábalása jelentősen megemelte a költségeket.

Oroszország a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének szövetségese, és társelnöke az OPEC+ termelői csoportnak, amely 2017 óta együttműködik az olajellátás terén az olajpiacok támogatása érdekében.

