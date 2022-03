Fokozódik a nyomás azokon a nemzetközi márkákon, amelyek még mindig korlátlanul elérhetők Oroszországban - erről számolt be többek között a Pampers és a Dove is, akiktől azt várják, hogy a lehető leggyorsabban foglaljanak állás az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Az elmúlt két hétben ugyanis számtalan vállalat függesztette fel ideiglenes működését az országban: köztük a Zara, a H&M, az Ikea vagy a Starbucks, de bezárja éttermeit a McDonald's is - írja a Reuters.

A világ legnagyobb csomagolt élelmiszer- és háztartási alapanyagokat gyártó vállalatai azonban azzal érvelnek, hogy a hétköznapi emberek továbbra is számítanak termékeikre.

A Procter & Gamble és az Unilever is azt közölte, hogy az alapvető árucikkeket a jövőben is elérhetők lesznek, de az új tőkebefektetéseket leállítják és felfüggesztik a reklámokat is az országban. Az Unilevel például felfüggesztette a termékek exportját és importját is, de ugyanígy döntött szerdán a Nestlé és a Danone is.

