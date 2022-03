A légitársaság közlése szerint a törlés a leányvállalataira, az Aurorára és a Rosszijára is vonatkozik, bár az Aeroflot közölte, hogy továbbra is repül Fehéroroszország fővárosába, Minszkbe – írja a New York Times.

Az ország légiközlekedési ágazatát ért károk újabb jeleként az orosz légügyi hatóság, a Roszaviatszija szombaton azt javasolta, hogy a külföldi joghatóságok alatt bejegyzett repülőgépekkel rendelkező orosz légitársaságok vasárnaptól függesszenek fel minden külföldi járatot, mert attól tartanak, hogy külföldi kormányok lefoglalhatják azokat.

A felfüggesztés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az orosz légitársaságok többé nem repülhetnek külföldi gyártmányú repülőgépekkel nemzetközi útvonalakon.

Valószínűleg az orosz légitársaságok számára az országon belül is nehezebbé válik a külföldi gyártmányú repülőgépek használata, mivel az olyan cégek, mint a Boeing és az Airbus, az inváziót követően felfüggesztették az alkatrész-, karbantartási és műszaki támogatási szolgáltatásokat.

A Cirium elemzőcég szerint március elején 332 Boeing repülőgép volt a 861 repülőgépből álló orosz légitársasági flottában.

Az Európai Unió felszólította a lízingcégeket, hogy szüntessék meg az orosz cégek több száz repülőgépének lízingjét. Oroszország válaszul megtiltotta a nyugati székhelyű légitársaságoknak, hogy belépjenek a légterébe.